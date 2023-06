Tuyên án vụ Trang Nemo cùng đồng phạm gây rối trật tự công cộng

Trang Nemo lãnh án 9 tháng tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 16/6, TAND quận 1 (TP.HCM) diễn ra phiên xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) cùng các đồng phạm tội "Gây rối trật tự công cộng". Phiên tòa bước vào phần tuyên án.

Trang Nemo (bên phải) lãnh 9 tháng tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, 4 bị can đều bị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, SN 1992, ngụ TP.HCM), Phạm Quyền Quy (SN 1999, ngụ quận 7), Nguyễn Ngọc Khương (Nụ, SN 1999, ngụ quận 8), Phan Hoàng Nam (SN 1998, ngụ quận 1).

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù và Phan Hoàng Nam một năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, an ninh trật tự nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Nam từng có tiền án, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nên cần mức án nghiêm khắc hơn. Các bị cáo Trang, Quy, Khương phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt.

Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 18/1/2023, bị can Nguyễn Phước Tuấn chết tại nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can này. Tòa án đã trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với thương tích của chị Khanh nhưng VKSND quận 1 vẫn giữ nguyên quan điểm, do giới hạn việc xét xử nên HĐXX không xem xét.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, Trần Thị H.Y. đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y. vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị Khanh đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi My đang xin lỗi Trang thì chị Khanh vào cửa hàng. Sau đó giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%. Riêng chị Y. không ghi nhận thương tích.

Tại Cơ quan công an, Trang, Quy, Khương và Nam thừa nhận hành vi của mình.