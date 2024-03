Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu" được triển khai từ năm 2007. Qua 17 năm, giải thưởng đã vinh danh 173 thanh niên công an thành phố Hà Nội. Trong đó, có 6 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng; 20 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu; 14 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Những năm qua, nhiều Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu sau khi được tuyên dương đã tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lập thêm chiến công, được tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các cấp.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh các cá nhân được vinh danh hôm nay là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác đoàn, phong trào thanh niên.

Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực để các thế hệ thanh niên Công an Thủ đô phấn đấu vươn lên.

Chia sẻ tại Lễ Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, Trung úy Lê Việt An - Cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an quận Hà Đông tự hào khi Đoàn thanh niên công an quận Hà Đông triển khai thử nghiệm Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử được quần chúng nhân dân đón nhận. Đây là mô hình vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025.

Thanh niên Công an Thành phố tiếp tục kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên đều có việc làm thiết thực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại địa phương, đơn vị của mình và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an.

Sáng 19/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023 tại trụ sở số 87 phố Trần Hưng Đạo.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nhiệt liệt biểu dương thành tích, chiến công của các Gương mặt trẻ Công an Thủ đô năm 2023; khẳng định: đây đều là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng, hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các cơ sở Đoàn cũng như mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô đoàn kết, xung kích, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó; lấy nhiệm vụ chính trị là trung tâm, tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng.

Những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.