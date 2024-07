Hải Phòng: Biểu dương 114 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Công an thành phố; Công an các huyện, xã toàn thành phố và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024. Đại tá Đào Quang Trường - Phó trưởng ban 799, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.



Toàn cảnh Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: Thu Thuỷ

Giai đoạn 2019-2024, lực lượng Cựu chiến binh các cấp đã tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng hòa giải trên 1.000 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Công an tập trung xây dựng, duy trì trên 490 mô hình CLB như: "Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững", "Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em", CLB "Phụ nữ với pháp luật", "Tổ tư vấn hôn nhân gia đình - Phòng chống xâm hại trẻ em"… Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm giữ vững An ninh trạt tự, tạo đà cho kinh tế xã hội thành phố phát triển.

Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05) phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Thuỷ

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019-2024, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"

Theo đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức được trên 1.500 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý HIV/AIDS tại các quận, huyện thu hút trên 92.000 người dự, tổ chức 450 buổi tại xã, 300 buổi tại các chi Hội cho trên 250.000 lượt người nghe.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó trưởng ban 799, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Thuỷ

Hàng năm, có trên 90% hội viên nông dân đăng ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật; phát miễn phí 5.000 cuốn sổ tay "Tìm hiểu về pháp luật", tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma tuý, HIV/AIDS tại 15 quận, huyện với trên 4.800 người dự.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thu Thuỷ

Hội viên nông dân trong toàn thành phố Hải Phòng đã cung cấp trên 1.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng loạt các đối tượng phạm tội, đồng thời trực tiếp tham gia phối hợp cùng lực lượng Công an vây bắt nhiều đối tượng phạm tội, cảm hoá, giáo dục trên 100 đối tượng phạm tội ở các địa phương, hoà giải 500 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Sự tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong các phong trào thi đua yêu nước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vận động nhân dân giải quyết, ổn định tình hình ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05) ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Công an thành phố Hải Phòng và các tổ chức Hội đạt được trong thời gian qua. Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Công an thành phố Hải Phòng và các tổ chức Hội cần tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập trung khơi gợi, phát huy những nhân tố tích cực trong phong trào, nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thu Thuỷ

Đại tá Đào Quang Trường - Phó trưởng ban 799, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Thu Thuỷ

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen thưởng 12 tập thể, 12 cá nhân. Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng, mỗi đơn vị tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân. Riêng Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng tặng Giấy khen 29 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024.