Tuyến phòng thủ tiền tuyến của Nga đáng sợ đến mức Ukraine không thể tưởng tượng nổi

Các binh sĩ và thợ máy từ Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine thay bánh xe và xích của một chiếc xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất bị hư hỏng tại một xưởng bí mật trong khu rừng ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh Getty

Nhưng tuyến đường đó sẽ cần phải rộng ít nhất 10 dặm để bảo vệ các xe tăng và xe bọc thép quý giá do phương Tây sản xuất khỏi pháo binh hùng mạnh của Nga.



Các cựu chiến binh chiến đấu nói với tờ Wall Street Journal rằng Ukraine sẽ cần một địa hình rộng lớn nhất có thể để giữ an toàn cho các tài sản như xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp và xe tăng Leopard do Đức sản xuất khi chúng tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Đầu tuần này, Ukraine dường như đã đạt được tiến bộ lớn trong việc phá hủy hệ thống phòng thủ rộng khắp của Nga ở phía đông nam đất nước gần Zaporizhzhia, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng lực lượng Ukraine "đã phá vỡ tuyến đầu" và sẽ mở rộng chỗ đứng của họ.

Đoạn phim được định vị địa lý cho thấy bộ binh Ukraine đang tiến về phía tây bắc Verbove, một ngôi làng nhỏ ở phía đông Robotyne mới được giải phóng và phía đông nam Zaporizhzhia trên sông Dnipro.

Theo bản cập nhật từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, mặc dù không rõ chính xác khu vực nào Ukraine kiểm soát, nhưng đoạn phim và chuyển động dường như cho thấy quyền kiểm soát của Nga ở vùng ngoại ô thị trấn đang suy giảm.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội cũng đã tiến về phía nam Robotyne.

Giờ đây, Ukraine sẽ cần phải dọn sạch con đường 10 dặm đó để vượt qua thành công hàng phòng thủ của Nga. Nếu không, áo giáp và tài sản quan trọng của phương Tây sẽ dễ bị tấn công bởi hỏa lực phản công, tên lửa và pháo binh của Nga.

Trên đường đi, lực lượng Ukraine phải đối mặt với hệ thống phòng thủ đáng gờm của Nga như bãi mìn trải dài hàng dặm, chiến hào sâu, chướng ngại vật "răng rồng" để chặn xe cộ và hào chống tăng khiến thiết giáp phương Tây bất lực.

Các cuộc phản công của Nga có thể tàn phá khả năng của Ukraine trong việc vượt qua các vùng lãnh thổ lớn hơn về phía Biển Azov và tấn công các lực lượng Nga đã tập trung dọc theo phía nam gần Mariupol.