Tuyên Quang: Khởi tố trưởng ban quân sự xã tham ô tài sản

Ngày 17/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản xảy ra tại UBND xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang năm 2021; ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Chỉnh, sinh năm 1986, trú tại thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Thái Hòa) về hành vi Tham ô Tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Đinh Văn Chỉnh. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2021, Đinh Văn Chỉnh đã lợi dụng việc thực hiện kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ xã Thái Hoà để lập hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán khống tiền chi hỗ trợ các dân quân tham gia huấn luyện không đúng thực tế, chiếm đoạt tiền ngân sách của xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên chi cho hoạt động quân sự quốc phòng.

Vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh Tuyên Quang điều tra mở rộng.