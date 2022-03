Tuyển sinh đại học 2022: Ngành nào không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp?

Học viện Tòa án



Học viện Tòa án vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, trong tiêu chuẩn sức khỏe đáng chú ý là chi tiết trường tuyển thí sinh không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

Ngoài ra, thí sinh phải có chiều cao, cân nặng như quy định. Nam cao từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45kg trở lên.

Năm 2022, Học viện Tòa án tuyển sinh 360 chỉ tiêu cho ngành Luật với 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; xét tuyển dựa trên kết quả học tập đối với thí sinh tốt nghiệp bậc THTP năm 2022 (xét học bạ) và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của GDĐT. Bên cạnh tiêu chuẩn sức khỏe, thí sinh tham gia xét tuyển phải không quá 25 tuổi; có phẩm chất đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án.

Học viện Tòa án chỉ xét tuyển những thí sinh có đăng ký nguyện vọng 1 hoặc/và nguyện vọng 2 vào Học viện Tòa án.

Đại học Sư phạm Hà Nội



Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2022. Với các ngành sư phạm, nhà trường không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội trong một cuộc thi. Ảnh minh họa: HNUE



Năm 2022, trường có 5 phương thức tuyển sinh là sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển; xét tuyển thẳng các thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi học sinh các trường THPT chuyên, học sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế; xét học bạ THPT; kết hợp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc kết quả học bạ với kết quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh); xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh tổ chức thi trước ngày 15/05/2022 (đối với các thí sinh học lớp 12 tại các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào) kết hợp với kết quả học THPT.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

Đối với các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm): Theo qui định của Bộ GDĐT.

Đối với các ngành khác (ngoài sư phạm): Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đạt từ 15,0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên, nếu có). Trường có thể sẽ điều chỉnh và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành ngoài sư phạm sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên.

Ngoài tiêu chuẩn không tuyển thí sinh nói ngọng, có nhiều lưu ý khác cho thí sinh đăng ký xét tuyển TẠI ĐÂY.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố phương án tuyển sinh 2022.

Theo đó, trường lưu ý thí sinh dự tuyển các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

Năm 2022, trường tuyển 2.400 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển. Cụ thể: xét học bạ (dự kiến 20% chỉ tiêu); xét tuyển kết hợp (dự kiến 10% chỉ tiêu) đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực 7,0 trở lên, hạnh kiểm Tốt 5 học kỳ bậc THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12). Thí sinh xét tuyển các chương trình Báo chí điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) đạt tối thiểu 6,5 trở lên; xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 70% chỉ tiêu).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

Thí sinh dự tuyển theo tất cả các phương thức xét tuyển cần thỏa mãn các điều kiện sau:

Có kết quả xếp loại học lực từng học kỳ của 5 học kỳ bậc THPT đạt 6,0 trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12);

Hạnh kiểm từng học kỳ của 5 học kỳ THPT xếp loại Khá trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12).

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Thí sinh dự tuyển các chương trình chất lượng cao: điểm trung bình chung môn tiếng Anh 5 kỳ THPT (không tính kỳ 2 năm lớp 12) từ 7,0 trở lên.

Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các chương trình Báo chí: điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) đạt tối thiểu 6,5 trở lên.

Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

Sau khi trúng tuyển, nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên.

Sinh viên trúng tuyển nếu không đáp ứng các quy định nêu trên sẽ được chuyển sang ngành khác của Học viện có điểm trúng tuyển tương đương.