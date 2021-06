Tuyết Nghĩa - Quốc Oai: Khi nào xây dựng cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch?

Trụ sở UBND xã Tuyết Nghĩa (huyện Quốc Oai - TP Hà Nội)

Tuyết Nghĩa phù hợp xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí đô thị. Theo đó, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã chiếm trên 50% tổng cơ cấu kinh tế. Tuyết Nghĩa có hơn 100 xưởng sản xuất gỗ thô. Các xưởng này tập trung chủ yếu tại thôn Ro. Doanh thu mỗi xưởng hàng năm đạt 2 -3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau chi phí mỗi năm thu được từ 700 – 1 tỷ đồng/xưởng. Mỗi cơ sở sản xuất sử dụng từ 6 – 10 lao động. Năm 2020 giá trị thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp ước đạt 97 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2019.



Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên các xưởng chế biến gỗ tại Tuyết Nghĩa vẫn hoạt động trong khu dân cư. Được hỏi về quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa ông Nguyễn Văn Hạnh cho biết: "Xã Tuyết Nghĩa đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030 theo quyết định 1292/QĐ – UBND ký ngày 14/3/2018.

Theo đó, xã Tuyết Nghĩa được xây dựng cụm công nghiệp tại gò Đống Đẻ thuộc thôn Ro. Dù vậy đến nay quyết định này chưa được thực hiện, cụm công nghiệp chưa được xây dựng. Điều này dẫn đến các xưởng chế biến gỗ trong khu dân cư gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đời sống nhân dân. Nhất là gây hạn chế quy mô sản xuất cũng như lợi nhuận từ tiểu thủ công nghiệp. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tuyết Nghĩa đang đề nghị huyện có chỉ đạo kịp thời để địa phương phát triển kinh tế theo đúng quy hoạch".

Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa ông Nguyễn Văn Hạnh trao đổi với PV.

Thiết nghĩ, việc xây dựng cụm công nghiệp tuân thủ đúng pháp luật tại Tuyết Nghĩa là cần thiết. Việc quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp tại đây không thể trở thành quy hoạch treo trong khi tiềm năng con người, lợi thế sẵn có từ tiểu thủ công nghiệp đang rõ ràng. Trong tiểu thủ công nghiệp, Tuyết Nghĩa hiện có hai thôn được công nhận làng nghề: thôn Ro, thôn Mun. Ngoài sản xuất chế biến gỗ, nhiều cơ sở sản xuất bồ mê mây giang đan dạng thô mang lại giá trị kinh tế. Các hộ này vừa sản xuất vừa thu mua sản phẩm tại các địa phương rồi xuất đi nơi khác.

Nông nghiệp tại Tuyết Nghĩa chiếm 30% tổng cơ cấu kinh tế xã, tỷ lệ không quá thấp nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao. Lao động trong nông nghiệp tại Tuyết Nghĩa chủ yếu người gìa. Công ty thủy lợi sông Tích phục vụ tưới tiêu chưa kịp thời, chưa đảm bảo. Do vậy người dân không mặn mà với việc cấy lúa. Hiện nhiều đồng ruộng đang bị bỏ hoang. Chính quyền xã đề nghị nhà nước có chính sách khuyến nông đối với Tuyết Nghĩa.

"Quy hoạch diện tích đất nông nghiệp tại Tuyết Nghĩa không đủ rộng để chăn nuôi tập trung. Để đạt hiệu quả cao trong nông nghiệp, Tuyết Nghĩa chỉ có thể chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hình thức VAC. Với tổng diện tích đất nông nghiệp 343,44ha, theo quyết định 4584/UBND kí ngày 30/6/2017 của UBND huyện Quốc Oai được phê duyệt 205,5ha chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Trong đó 60ha đất nông nghiệp chuyển đổi mô hình trên trồng cây ăn quả, dưới nuôi thủy sản. Quyết định ghi rõ cho phép xây nhà tạm trông nom 20m2. Đến năm 2019, huyện Quốc Oai có quyết định bổ sung số 2009/2019 phê duyệt chỉ được xây lán trông nom với diện tích 10m2. Do vậy, phát triển kinh tế nông nghiệp của Tuyết Nghĩa cần có sự sáng tạo", ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa cho hay.

Theo đó, diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 248ha, năng suất bình quân ước đạt 49,6 tạ/ha. Tổng sản lượng ước đạt 1.230 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Giá trị ước đạt 10 tỷ đồng. Diện tích gieo cấy vụ mùa đạt 92ha. Năng suất ước đạt 49,2 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 453,1 tấn, tăng 1,44% so cùng kì, giá trị ước đạt 3,5 tỷ đồng. Diện tích cây trồng vụ đông 3,7ha, giảm 0,1ha so với cùng kỳ vụ đông, giá trị ước đạt 190 triệu đồng.

Diện tích cây ăn quả trong vùng diện tích chuyển đổi được thực hiện 46,4ha, giá trị thu nhập ước đạt 8,6 tỷ đồng, tăng 22,6% so cùng kỳ. Tổng giá trị thu nhập từ trồng trọt ước đạt 22,29 tỷ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ.

Tổng đàn gia súc gia cầm vật nuôi hiện có 131.858 con. Tổng giá trị thu nhập từ chăn nuôi ước đạt 30 tỷ. Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì 28ha, tăng 2,44ha so cùng kỳ. Thu nhập từ thủy sản ước đạt 6,2 tỷ đồng. Tổng giá trị thu nhập từ chăn nuôi ước đạt 36,2 tỷ đồng giảm 7,75% so cùng kỳ.

Trong năm 2020, xã này tổ chức 7 đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng với 553 lít hóa chất 692.300m2. Tuyết Nghĩa tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện chương trình OCOP theo chỉ đạo của huyện Quốc Oai. Xây dựng cụm công nghiệp và đổi mới trong chính sách nông nghiệp tại Tuyết Nghĩa là việc làm cần thiết.