Giám đốc điều hành TVB, "bà trùm" Lạc Di Linh mới đây tiết lộ rằng TVB đang khuyến khích các nghệ sĩ của mình tìm kiếm cơ hội ở thị trường Trung Quốc.

Với sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghệ sĩ TVB chuyển hướng tập trung sự nghiệp sang "mảnh đất béo bở" này. Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, Lạc Di Linh chia sẻ rằng, TVB luôn dành không gian cho các nghệ sĩ của mình để phát triển và cũng sẽ tích cực giúp các nghệ sĩ của mình liên hệ để tìm kiếm các cơ hội bên ngoài TVB.

Cô nói thêm rằng, nhà đài cũng sẵn sàng mời các nghệ sĩ bên ngoài tham gia các bộ phim truyền hình của riêng mình. Chẳng hạn như nghệ sĩ của Emperor Entertainment, Trần Gia Lạc trong "Daddy Cool" năm 2018, một cuộc tuyển chọn do cô đích thân khởi xướng. Gần đây hơn, Andrew Lam với bộ phim ăn khách "Get On A Flat".

TVB "vùng vẫy" vì giảm rating, "bà trùm" Lạc Di Linh tung chính sách mới

"Bà trùm" Lạc Di Linh. (Ảnh: IT).

Nhấn mạnh sự tập trung của TVB vào thị trường Trung Quốc, Lạc Di Linh cho biết, bà đã sống ở Trung Quốc một thời gian vào năm 2022. "Các nghệ sĩ TVB rất nổi tiếng trong ngành và tôi thường xuyên nhận được những lời mời tìm kiếm tài năng. Từ mười đến hai mươi năm trước, tôi đã giúp các nghệ sĩ của chúng tôi có cơ hội đóng phim ở Trung Quốc, chỉ là hiện nay có những nền tảng mới như phát trực tiếp, video ngắn... các diễn viên sẽ có nhiều cơ hội hơn", bà nói.

"Bà trùm điện ảnh" 63 tuổi này cũng tiết lộ, TVB hiện có quy định cho phép các nghệ sĩ của họ không có mặt ở văn phòng một phần ba thời gian. Thậm chí, một số nghệ sĩ của TVB chủ yếu có mặt ở Trung Quốc.

"Ví dụ như Cao Hải Ninh, cô ấy chỉ trở lại Hồng Kông khi có nhiệm vụ, Trần Trinh Di đã quay một vài bộ phim truyền hình Trung Quốc. Trước đây chúng tôi cũng hợp tác với một số công ty để các nghệ sĩ của chúng tôi có thể livestream giao lưu với khán giả", bà chia sẻ TVB có cách tiếp cận cởi mở với các phương tiện truyền thông.

Mặc dù một số bộ phim gần đây của TVB gặp nhiều ý kiến trái chiều tư dư luận Trung Quốc. Nhưng Lạc Di Linh khẳng định rằng, TVB sẽ thành công trong tương lai.

Lạc Di Linh bên cạnh Xa Thi Mạn và Lâm Phong. (Ảnh: IT).

Lạc Di Linh cho biết, TVB không thiếu kinh phí để sản xuất phim, nhưng các nhà sản xuất sẽ phải cân nhắc sở thích của khán giả Trung Quốc, lựa chọn diễn viên và thậm chí cả chính sách cụ thể để phù hợp với thị trường, không giống như các sản phẩm nội bộ của TVB. Theo người này, phía Trung Quốc cũng sẽ yêu cầu chọn một số diễn viên nhất định, một lựa chọn phổ biến là Huỳnh Tông Trạch, do đó các diễn viên mới thường không có cơ hội đóng vai chính. Bất chấp những khó khăn, bà tin rằng có thể đạt được thành công chung cho cả hai bên với sự thận trọng và đổi mới.

TVB từng có thời kỳ cực kỳ phát triển khi sở hữu dàn diễn viên khủng của Hong Kong. Nhưng thời gian qua, nhà đài đã chứng kiến sự ra đi của kha khá ngôi sao đình đám.

Hiện, TVB đang cố gắng tạo điều kiện để lăng xê người mới. Thế nhưng, năng lực diễn xuất của các diễn viên còn hạn chế nên chất lượng phim cũng vì thế mà đi xuống. Khi các tác phẩm truyền hình không ghi được dấu ấn, khán giả cũng dần quay lưng với nhiều dự án của nhà đài. Do vậy, TVB đang cạn kiện nguồn nhân lực và phải tìm cách để thu hút nhân tài cũng như "cứu vớt" rating đang giảm sút.