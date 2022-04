Twenty Five, Twenty One khiến khán giả "ngán ngẩm" vì dùng chiêu PR quá lộ liễu?

Twenty Five, Twenty One là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang khiến dân tình sôi sục khi chuẩn bị đi tới tập cuối. Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính tại Hàn Quốc năm 1998, Twenty Five, Twenty One kể câu chuyện về những người trẻ có ước mơ bị ảnh hưởng trong thời đại lịch sử đầy biến động. Trong phim, Kim Tae Ri vào vai vận động viên đấu kiếm đầy nhiệt huyết Na Hee Do còn Nam Joo Hyuk vào vai Baek Yi Jin, phóng viên trẻ có gia đình tan nát vì cuộc khủng hoảng tài chính. Bona (WJSN) vào vai vận động viên đấu kiếm cấp quốc gia Ko Yu Rim, người luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ gia đình dù điều kiện tài chính khó khăn.



Trong những diễn biến của những tập phim lên sóng mới đây, hai nhân vật Na Hee Do và Baek Yi Jin cũng dành tình cảm cho nhau sau khi trải qua nhiều sóng gió. Tuy nhiên, do Baek Yi Jin là một phóng viên ban xã hội của đài truyền hình nên anh chàng liên tục phải đi sớm về khuya, điều đó phần nào đã khiến anh và Na Hee Doo ngày càng bị xa cách. Dù vậy vì hai nhân vật quá đẹp đôi nên khán giả luôn hy vọng Twenty Five, Twenty One sẽ có một cái kết có hậu.

Khán giả hy vọng Twenty Five, Twenty One sẽ có cái kết có hậu. Ảnh TVN

Thay vì để khán giả chờ đợi đến tập cuối lên sóng, ê-kíp Twenty Five, Twenty One dường như đã tung ra chiêu PR có phần lộ liễu khi khẳng định tập phim cuối cùng sẽ có kết cục buồn. Đội ngũ sản xuất Hwa&Dam Pictures phát biểu: "Hai nhân vật Baek Yi Jin và Na Hee Do sẽ quyết định chia tay trong tập 16. Hee Do sẽ tập trung vào thi đấu ở đội tuyển quốc gia còn Baek Yi Jin tiếp tục công việc phóng viên. Chúng tôi muốn thể hiện ý nghĩa của mối tình đầu đáng nhớ thông qua cuộc gặp gỡ sau khi Hee Do và Yi Jin chia tay".



Việc ê-kíp tiết lộ nội dung trước khiến Twenty Five, Twenty One tập 15 lên sóng tối 2/4 tiếp tục bị giảm rating. Trong khi tập 14 có tỷ suất xem đạt là 10,3% thì tập 15 chỉ còn khoảng 9,5%. Đáng lẽ với một bộ phim đang có chiều hướng nhận được chú ý như Twenty Five, Twenty One, tỷ xuất xem phải đi lên trong những tập cuối thì hiện tại nhiều khán giả tỏ thái độ không hài lòng, "ngán ngẩm" khi tập cuối của phim bị tiết lộ trước nội dung.

Tỷ xuất xem của phim Twenty Five, Twenty One bị giảm ở tập 15. Ảnh: Wiki



Trên trang cộng đồng Reddit, khán giả theo dõi phim Twenty Five, Twenty One cho rằng, hướng đi của ê-kíp Twenty Five, Twenty One đã phản tác dụng, thậm chí không ít người xem quyết định bỏ dở phim giữa chừng. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn đủ kiên nhẫn theo dõi đến tập cuối phim lên sóng với hy vọng những gì ê-kíp phát biểu trước đó chỉ để thu hut sự chú ý. Jungkook – thành viên của nhóm nhạc lừng danh BTS cũng là một "fan cứng" của bộ phim, anh viết trên trang cá nhân rằng: "Tôi không thích kết cục buồn đâu, đạo diễn ơi, ngài có nghe thấy không? Chúng tôi đang đặt niềm tin vào ngài đó!".



Dù tỷ xuất xem của tập 15 của Twenty Five, Twenty One bị giảm nhưng không thể phủ nhận, đây là một tập phim đầy cảm xúc và lấy đi không ít nước mắt người xem. Trong tập phim này, nhân vật Baek Yi Jin đến Mỹ để truyền tải không khí "địa ngục" của vụ khủng bố 11/9 qua truyền hình, câu chuyện trở nên nặng nề nhưng vô cùng xúc động. Người dùng trang Naver nhận xét, Twenty Five, Twenty One làm họ nhớ tới những bộ phim nổi tiếng như Reply 1988 khi khiến người xem hồi tưởng những sự kiện đã qua để trân trọng hơn cuộc sống hiện tại.