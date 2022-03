5 phim Hàn trending Netflix toàn cầu: "Hẹn hò chốn công sở" lập kỷ lục vẫn chưa bằng "Squid Game"

Phim Hàn It's Okay To Not Be Okay (2020)

It's Okay To Not Be Okay (Điên thì có sao) xoay quanh câu chuyện về nhân viên y tế cộng đồng làm việc ở khoa tâm thần tên Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ. Trong phim có một tác giả truyện thiếu nhi không biết đến tình yêu tên Ko Moon Young (Seo Ye Ji). Sau khi gặp gỡ, cả hai dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau.

Phim It's Okay To Not Be Okay. Ảnh: Netflix

Ở Hàn Quốc, It's Okay To Not Be Okay từng bị coi là "bom xịt" với tỷ xuất xem chỉ đạt khoảng dưới 5%, nhưng với lượt xem trên Netflix thì hoàn toàn khác. Phim từng nằm trong top 6 Netflix toàn cầu và xếp hạng 1 ở Singapore, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Hong Kong; xếp thứ 2 ở Ấn Độ và thứ 4 ở Nhật. Độ nổi tiếng của phim cũng lan rộng khắp châu Âu và Bắc Mỹ, tiến vào nhóm 10 bộ phim nổi tiếng nhất toàn thế giới. Cụ thể, phim đạt hạng 6 ở Honduras, Nicaragua, Peru, hạng 7 ở Chile, Panama, hạng 9 ở Mexico, Paraguay, hạng 10 ở Bolivia và Brazil.

Phim lt's Okay To Not Be Okay lọt top 6 Netflix toàn cầu. Ảnh: Netflix Top 10



Lý giải cho thành công của It's Okay To Not Be Okay, trang Fobes nhận định: "Đây là bộ phim truyền hình hấp dẫn thị giác nhất năm 2020. Không chỉ các diễn viên đẹp mà đồ họa, kỹ xảo điện ảnh và trang phục của bộ phim cũng rất lộng lẫy. Tuy nhiên, sự đen tối và gợi cảm của nó sẽ hợp với khán giả phương Tây hơn là ở Hàn Quốc – một nơi vẫn bị ràng buộc khá nhiểu bởi truyền thống".



Phim Hàn Vincenzo (2021)

Bộ phim xoay quanh nhân vật Vincenzo Cassano (Song Joong Ki) – người mang thân phận luật sư nhưng là cố vấn cấp cao cho một băng đảng mafia, là người con nuôi của ông trùm xã hội đen Fabio. Tuy nhiên, sau khi cha nuôi mất, anh trở thành mục tiêu ám sát của Paolo – con ruột của Fabio, đồng thời cũng là thủ lĩnh mới. Để giữ an toàn cho mình, anh đành trốn về Hàn Quốc thực hiện phi vụ bạc tỷ. Tại đây, Vincenzo gặp Hong Cha Young (Jeon Yeobin). Cả hai bắt tay hợp tác thi hành chính nghĩa theo phong cách của tội phạm.

Vincenzo có sự trở lại của Song Joong Ki. Ảnh: tVN

Là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki sau ồn ào tình cảm với Song Hye Kyo, lại có nội dung thu hút và dàn diễn viên thực lực, Vincenzo thu hút lượng người xem ổn định trong suốt 20 tập phim. Theo Nielsen Korea, tập cuối phim đạt rating trung bình trên toàn quốc là 14,6% và mức cao nhất là 16,2%.



Vincenzo thậm chí còn đạt thành tích "khủng" hơn cả It's Okay To Not Be Okay, khi leo đến top 4 Netflix toàn cầu. Ở những thời điểm khác, phim vẫn trụ vững tại top 10 trong 278 ngày, trending ở 56 quốc gia; trong đó cao nhất là hạng 4 tại Bangladesh, hạng 1 ở Hong Kong, hạng 8 ở Ấn Độ, hạng 7 ở Nhật Bản, hạng 7 ở Kuwait, hạng 1 ở Malaysia, hạng 5 ở Nigeria, hạng 6 ở Oman, hạng 1 ở Philippines, hạng 4 ở Qatar, hạng 1 Singapore, hạng 6 ở Sri Lanka, và hạng 1 ở cả 3 quốc gia châu Á là Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam.

Thành tích "khủng" mà Vincenzo đạt được: Ảnh: Netflix

Phim Hàn Squid Game (2021)

Squid Game hay còn gọi là Trò chơi con mực bắt đầu câu chuyện với người đàn ông có tên là Seong Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) – một kẻ nghiện cờ bạc và chìm ngập trong nợ nần. Anh "khát tiền" đến mức không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị của một kẻ bí ẩn hứa hẹn về cuộc chơi với phần thưởng đủ để đổi đời. Sau khi nhận lời, Seong Gi Hun được đưa đến địa điểm bí mật cùng 455 người khác. 456 người này đều đang gặp khó khăn về mặt tài chính và cùng tham gia trò chơi sinh tồn.

Squid Game là hiện tượng toàn cầu năm ngoái. Ảnh: Netflix

Chỉ sau 1 tuần ra mắt, Squid Game tạo nên "cơn sốt" toàn cầu khi đạt vị trí số 1 tại 90 quốc gia, trở thành loạt phim Hàn Quốc đầu tiên giữ vị trí số 1 Netflix toàn cầu. Sau 4 tuần ra mắt, phim vẫn giữ vững sức hút và tiếp tục trending trên Netflix. Bộ phim được Netflix hỗ trợ đầu tư phụ đề và lồng tiếng với 30 ngôn ngữ, nhiều hơn so với các tác phẩm trước của nền tảng này như Money Heist, Lupin...

Đến tháng 11, Squid Game đã trở thành bộ phim truyền hình có thời gian trụ hạng lâu nhất ở vị trí quán quân trong danh sách các chương trình ăn khách nhất lịch sử Netflix (khoảng 47 tuần). Theo báo cáo được công ty phân tích dịch vụ phát trực tuyến FlixPatrol công bố ngày 10/11, bộ phim về chủ đề sinh tồn này trở lại vị trí dẫn đầu, sau khi bị soán ngôi bởi Arcane – một series phim hoạt hình được xây dựng dựa trên trò chơi chiến đấu trực tuyến League of Legend (Liên minh huyền thoại), với tổng cộng 111 triệu lượt xem toàn thế giới.

Squid Game vượt mặt nhiều bom tấn khác để lên vị trí top 1 Netflix. Ảnh: Top 10 Netflix

Phim Hàn Our Beloved Summer (2021)

Trong Our Beloved Summer (Mùa hè yêu dấu của chúng ta), Choi Woo Sik đảm nhận vai Choi Woong còn Kim Da Mi vào vai Guk Yeon Soo. Hai người gặp nhau lần đầu khi mới 19 tuổi, giống như mọi chuyện tình tuổi teen khác, cả hai bắt đầu hẹn hò và chia tay với lời hứa sẽ không bao giờ gặp lại. 5 năm sau, định mệnh lại khiến họ tái hợp, nhưng những xung đột trong chuyện tình cũ – mới và quá khứ rối ren khiến tình cảm của cả hai có nguy cơ tan vỡ thêm một lần nữa.

Our Beloved Summer có nội dung nhẹ nhàng, sâu lắng. Ảnh: SBS

Với sự tham gia của 2 diễn viên thực lực nhưng vì nội dung quá nhẹ nhàng, không chú trọng gay cấn, Our Beloved Summer mang về thành tích khá ảm đạm ngay từ những tập đầu tiên. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của phim chỉ đạt tỉ suất người xem trung bình là 3,2%. Tập thứ 2 ghi nhận tỉ suất người xem trung bình là 2,6%.

Rating thấp không có nghĩa Our Beloved Summer là một bộ phim thất bại. Ngược lại, bộ phim lại cực kỳ thành công trên các nền tảng số. Theo FlixPatrol, Our Beloved Summer đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả toàn cầu khi tính đến ngày 19/1, bộ phim xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng các chương trình truyền hình phổ biến nhất trên toàn thế giới của Netflix. Vào cuối tháng 2, có thời điểm phim leo lên hẳn vị trí thứ 5 với hơn 22 triệu lượt xem. Khi kết thúc chiểu ở Hàn Quốc, Our Beloved Summer vẫn mang về cho mình thêm khoảng 27 triệu lượt xem ở Netflix.

Our Beloved Summer vẫn mang về cho mình thêm khoảng 27 triệu lượt xem ở Netflix. Ảnh: Top 10 Netflix

Phim Hàn Business Proposal

Business Proposal (Hèn hò chốn công sở) xoay quanh Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) – cô nhân viên văn phòng có xuất thân bình thường, được bạn thân nài nỉ đi xem mắt hộ. Trớ trêu thay, đối tượng xem mắt lại là sếp lớn của Ha Ri - Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) anh chàng có xuất thân "trâm anh thế phiệt", giỏi giang mọi mặt. Từ tâm thế tức giận vì bị Ha Ri lừa, Tae Mu dần cảm mến sự hồn nhiên của cô nàng hậu đậu này, muốn cô là đối tượng kết hôn thực sự.

Business Proposal có mô-típ cũ nhưng sức hút lại cực "khủng". Ảnh SBS

Mở màn tập 1 với mức rating 4,9%, Business Proposal đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình khi có bước tiến lớn sau 4 tập phim lên sóng. Cụ thể rating tập 4 của Business Proposal được ghi nhận con số 8,7%, thời điểm cao nhất còn lên tới 11,2%. Đây là mức tăng trưởng thực sự bất ngờ, khi nhìn thành tích ban đầu hoàn toàn có thể thấy, Business Proposal không phải một bộ phim được nhiều khán giả mong đợi nhưng thành tích của phim lại tương đối ổn định ở các tập về sau.

Vào ngày 20/3, bộ phim chính thức lọt top Netflix toàn cầu, đạt được 15,9 triệu lượt xem trên toàn thế giới, lọt vào Top 10 trên TV ở 23 quốc gia đến từ Châu Phi và Châu Á, bao gồm: Bahrain, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Nigeria, Indonesia, Thái Lan và nhiều nước khác. Đến ngày hôm qua sau tập 8, Business Proposal chính thức nắm top 1 Netflix với 23,4 triệu lượt xem. Đây là phim Hàn thứ 2 lập được thành tích này sau Squid Game đình đám.