TX.Đức Phổ “chốt hạ” quyết tâm về đích GPMB cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi đúng hạn định

Trưa 18/6, trao đổi nhanh với PV Dân Việt về tiến độ GPMB cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa phương, Chủ tịch TX.Đức Phổ Bùi Văn Lý cho biết, hiện đang chỉ đạo cho các bộ phận và lực lượng trực thuộc, tháo dỡ 1 số nhà nằm trong diện GPMB.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (phải) và Chủ tịch TX.Đức Phổ Bùi Văn Lý, tại buổi kiểm tra hiện trường cao tốc Bắc - Nam vào hôm qua, ngày 17/6/2024. Ảnh nguồn UBND TX.Đức Phổ.

Theo thông tin mà PV thu thập, TX.Đức Phổ còn 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng; 42 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (tính đến thời điểm chiều ngày 17/6).

Với số lượng hộ còn vướng khá nhiều như vậy, liệu địa phương có thực hiện GPMB hoàn thành đúng thời hạn vào ngày 30/6/2024 hay không, PV Dân Việt đặt câu hỏi, vị đứng đầu chính quyền TX.Đức Phổ bày tỏ, sẽ nỗ lực để về đích đúng hạn định mà tỉnh và T.Ư yêu cầu, chỉ đạo.

Được biết vào chiều hôm qua (ngày 17/6), Đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ngãi, do đồng chí Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về công tác bồi thường, GPMB cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn và một số nội dung có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của TX.Đức Phổ, Đại tá Phan Công Bình, ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng trong thời gian qua của địa phương trong bồi thường, GPMB; đồng thời có 1 số đề nghị với TX.Đúc Phổ.

Trong đó đáng chú ý là việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hộ dân còn vướng đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Lực lượng chức năng TX.Đức Phổ đang hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa. Ảnh nguồn UBND TX.Đức Phổ.

Trong trường hợp số hộ dân này (đang còn vướng) vẫn không đồng tình, thì kiên quyết cưỡng chế nhưng đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia và các hộ dân có liên quan; huy động các lực lượng giúp hộ dân tháo dỡ nhà cửa, dọn dỡ vật dụng; bảo quản an toàn tài sản cho người dân.

Thực hiện GPMB tại một vị trí bị vướng. Ảnh: L.Danh.

Liên quan đến GPMB cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân và Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, đã hoàn thành GPMB 100%, đoạn đi qua địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh. Ảnh: H.T

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân. Ảnh: T.H

Như vậy sau hơn nửa tháng cao điểm tập trung ra quân GPMB cao tốc Bắc – Nam (đoạn Quảng Ngãi), Tư Nghĩa và Mộ Đức là 2/4 huyện, thị xã của tỉnh đã hoàn thành và về đích trước hạn định được giao gần ½ tháng.

Một vị trí mặt bằng đã được giải phóng của cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi. Ảnh: L.Danh.

Còn tại Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Sâm cho biết, dự kiến đến ngày 25/6, sẽ xử lý dứt điểm vướng mắc và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.