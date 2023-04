Tỷ giá USD hôm nay 1/4: Xu hướng chưa ổn định, đồng USD lại tăng giá nhẹ

Diễn biến tỷ giá USD cho thấy, chỉ số USD Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 102,594 điểm với mức tăng 0,41% khi chốt phiên ngày 31/3.

Chỉ số USD Index

Đô la tăng so với đồng Euro nhưng vẫn tiếp tục giảm so với dữ liệu hàng tuần sau dữ liệu lạm phát Mỹ. Đồng đô la tăng so với đồng Euro vào thứ sáu nhưng đang trên đà giảm ở tuần thứ năm liên tiếp so với đồng tiền chung, sau khi tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ chậm lại đã thúc đẩy hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nhẹ tay trong việc tăng lãi suất.

Hiện 1 Euro đổi 1,0839 USD. 1 bảng Anh đổi 1,2337 USD. 1 USD đổi 132,860 Yên. 1 USD đổi 1,3516 Đô la Canada. 1 Đô la Úc đổi 0,6685 USD.

Giá USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ghi nhận xu hướng giảm. Ghi nhận từ ngày 27/3 đến ngày 31/3, tỷ giá trung tâm từ 23.602 giảm xuống còn 23.600 vào phiên cuối tuần.

Cùng với đó, tại các ngân hàng thương mại cũng đang có xu hướng giảm:

Chẳng hạn như, tại Vietcombank đang niêm yết ở mức 23.290 – 23.630 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Tại Viettinbank đang niêm yết ở mức 23.260 - 23.680 (mua vào - bán ra), giảm 15 đồng cho cả 2 chiều.

Và tại BIDV đang niêm yết ở mức 23.315 - 23.615 (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cho cả 2 chiều.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.450 VND/USD ở chiều mua vào và 24.780 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.480 - 23.530 VND/USD.

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất cho vay VND bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm xuống còn 0,9%/năm - mức thấp nhất kỷ lục.

Tương tự, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng giảm mạnh xuống còn lần lượt 1,56%/năm, 2,26%/năm và 4,24%/năm.

Giá vàng hôm nay 1/4

Trên thị trường thế giới, giá vàng lùi về mức 1.969 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Kim loại quý giảm sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy chi tiêu của người Mỹ tăng nhẹ trong tháng 2.

Rạng sáng hôm nay, giá vàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ và lấy lại ngưỡng 67 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện tại, giá kim loại quý trong nước đang được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,07 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội.

Giá vàng Phú Quý SJC đang niêm yết mức 66,4 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra.