Tỷ lệ công trình xây dựng có phép tại quận Ba Đình đạt 100%

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu 2023, giá trị sản xuất ngoài Nhà nước toàn quận Ba Đình ước đạt hơn 41,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách ước đạt hơn 622 tỷ đồng, đạt 55% dự toán quận và thành phố giao.



Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Đối với công tác phát triển thị trường, quận đã kiểm tra 556 vụ vi phạm, xử lý, xử phạt 457 vụ với tổng số tiền phạt hành chính, hàng hóa và truy thu thuế là hơn 53 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong công tác lao động thương bình, xã hội, toàn quận đã thực hiện tốt chính sách người có công, đảm bảo người có công với cách mạng cơ bản có mức sống cao hơn mức trung bình của dân cư trên địa bàn.

Tổ chức triển khai vận động "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" với số tiền vận động ước thực hiện đạt 1,1 tỷ đồng. Duy trì kết quả không có hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, đến nay, UBND quận đã tổ chức giám sát, đánh giá 19 dự án, quyết toán dự án hoàn thành đối với 12 dự án, thẩm định chủ trương đầu tư đối với 21 dự án, trong đó có 6 dự án đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ban hành 31 quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2022-2025.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, UBND quận đã triển khai thực hiện quyết toán đối với 21 dự án, thực hiện đầu tư đối với 29 dự án và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với 27 dự án thuộc các lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND quận tập trung chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 241 công trình có hoạt động xây dựng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng (đến nay có 30 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện đang giám sát 211 công trình). Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%.

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự đô thị được triển khai quyết liệt, tập trung xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên 19 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị.

Ngoài ra, đã kiểm tra, xử lý 115.354 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường với số tiền phạt 4,7 tỷ đồng…