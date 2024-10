Nghệ nhân Long An chăm cá đẹp hút hồn bán cho thiên hạ nuôi chơi, thu 6-8 tỷ/năm

Được biết đến với nhiều biệt danh “ông vua cá cảnh”, “tỉ phú nông dân” nhưng nghệ nhân Hồ Nhuận Đăng Sơn (phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An) luôn khiêm tốn khi nhắc đến những thành công trong nghề. Ngày qua ngày, ông vẫn miệt mài với công việc chăm sóc cá, góp phần phát triển mô hình nuôi cá cảnh tại TP Tân An.

Trước khi thành công với nghề nuôi cá cảnh, ông Sơn từng nuôi gà nhưng trắng tay vì dịch cúm gia cầm năm 2003. Không nản lòng, ông quyết định tìm hướng đi mới.

Từng là kỹ sư chăn nuôi, thú y, ông nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề nuôi cá cảnh nên theo đuổi và duy trì đến nay. Hiện ông là Chánh Văn phòng Hội Sinh vật cảnh tỉnh, phụ trách về cá cảnh ở Long An.

Cơ sở nuôi cá cảnh của ông Sơn có tổng diện tích 2.300m2 với hơn 300 hồ kính, 1,2ha ao nuôi và 500 bể bạt lớn, nhỏ.

Ông nuôi nhiều loại cá như cá dĩa, cá bảy màu, cá molly,... có mức giá từ vài ngàn đến vài triệu đồng/con.

Các loại cá được thương lái xuất khẩu sang Đông Nam Á, Trung Đông, bỏ sỉ cho các chợ cá cảnh ở TP HCM và bán lẻ tại cửa hàng của gia đình. Nhờ đó, ông có thu nhập khá cao, từ 3-6 tỷ đồng mỗi năm.