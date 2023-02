UBND quận 6 báo cáo gì về vụ bé gái gần 7 tháng tuổi không qua khỏi tại nhà?

Báo cáo của UBND quận 6 cho biết: Lúc 9h ngày 2/2, ông K (ông nội bé gái 7 tháng tuổi) đến trụ sở Công an phường 13 trình báo về việc cháu mình có dấu hiệu tím, tái cơ thể.

Theo ông K, khoảng 6h30 cùng ngày, ông đang ở lầu 2 tại nhà trên đường Bà Hom, phường 13, quận 6, nghe tiếng mẹ bé gái kêu cứu. Khi ông chạy xuống tầng 1 kiểm tra, phát hiện bé gái nằm bất động trên giường trong phòng ngủ, mặt có dấu hiệu tím tái. Ông K đã cùng người mẹ đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương, lúc 7h39 sáng 2/2, bé gái gần 7 tháng tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái.

Sau 36 phút hồi sức không hiệu quả, bệnh viện thông báo bé đã tử vong ngoại viện, hoàn tất các thủ tục và báo Công an quận 6 (nơi cư ngụ của bé), chuyển sang Trung tâm Pháp y theo yêu cầu của công an.

Theo đại diện Bệnh viện Hùng Vương, khai thác bệnh sử cho thấy, sau khi cho bé bú và ru ngủ, mẹ bé đưa con lớn đi học, nhờ ông giữ bé. Thấy bé ngủ nên người ông tập thể dục và không để ý. Khi người mẹ về tới nhà, phát hiện con tím tái nên đưa thẳng vào bệnh viện. Khi tiếp nhận bé, các bác sĩ không thấy có dấu hiệu bé bị bầm hay có vết thương bên ngoài.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 2/2, Công an quận 6 cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái khoảng 7 tháng tuổi, nghi bị bạo hành tại con hẻm thuộc đường Bà Hom (phường 13, quận 6,TP.HCM).Tại hiện trường đến hơn 15h cùng ngày, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, Công an quận 6, Công an phường 13 và các cơ quan chức năng liên quan phong tỏa một con hẻm trên đường Bà Hom (nơi cháu bé tử vong nghi bị bạo hành).