Trong năm 2022, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 368.346 cuộc gọi đến (giảm 139.515 cuộc so với năm 2021), tiếp nhận 9.679 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo (tăng 8.028 lượt so với 2021), trong đó có 27.773 cuộc gọi tư vấn và 1.561 ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em (tăng 304 ca so với cùng kỳ năm trước).

Trong 1.561 ca can thiệp cho trẻ em có 888 ca trẻ em bị bạo lực (chiếm 56,89%); 215 ca trẻ em bị bóc lột (chiếm 13,77%); 170 ca trẻ em bị xâm hại tình dục (chiếm 10,89%); 33 ca trẻ em bị mua bán; 44 ca trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc, sao nhãng; 47 ca tranh chấp quyền nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; 44 ca vi phạm quyền trẻ em và 119 ca về các vấn đề khác.

Có nhiều vụ việc bạo lực trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội; tình trạng trẻ em bị xâm hại tại nhà trường bởi giáo viên, xảy ra tại lớp học dẫn đến hoang mang, lo sợ cho học sinh và phụ huynh; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang là chủ đề quan tâm của nhiều bậc phụ huynh và trẻ em...