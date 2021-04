UFO bị phát hiện khi tới gần Trạm Vũ trụ quốc tế

Một số người tin rằng UFO đã bị bắt gặp khi tới gần ISS

Người ngoài hành tinh có đang tồn tại ngoài kia hay không vẫn còn là một bí ẩn đối với loài người, các nhà khoa học vẫn đang lùng sục trong Vũ trụ để tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên, một số nhà lý thuyết âm mưu tin rằng người ngoài Trái đất ở gần chúng ta hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.

Một trong những người được mệnh danh là thợ săn UFO, Scott C Waring, tin rằng mình đã nhìn thấy một UFO gần ISS. Trong đoạn phim do YouTuber CR 2.0 đăng tải, một vật thể lạ được ISS chụp lại. Vật thể được đề cập có hình trụ dài và màu tối. Ông Waring cho biết vật thể này là bằng chứng không thể phủ nhận về người ngoài hành tinh và công nghệ hiện đại của họ đã dẫn đến nhiều hoạt động ngoài Trái đất. Ông chia sẻ trên trang UFO Sightings Daily của mình: "Vật thể thực sự trở thành tiêu điểm khi có ánh sáng Mặt trời chói chang ở đằng sau, cho chúng ta thấy hình dạng thực sự của nó. UFO đã nhiều lần bị Trạm vũ trụ phát hiện trong hơn một thập kỷ qua. Ngày nay camera được đánh giá là cánh tay phải của các nhà nghiên cứu UFO. Chúng ta có thể ở nhiều nơi trên thế giới cùng một lúc. Do đó, cơ hội bắt được UFO lớn hơn nhiều. Đoạn video này cho thấy một chiếc máy bay của người ngoài hành tinh thực sự đã tới rất gần Trạm vũ trụ NASA."

UFO thực sự đã bị phát hiện?

Tuy nhiên, vật thể được đề cập có thể là một tảng đá không gian. Ngoài ra, các nhà khoa học đã từng làm việc cho NASA có cách giải thích đơn giản hơn nhiều cho các trường hợp được cho là nhìn thấy UFO gần ISS này. Theo cựu kỹ sư NASA James Oberg, hầu hết các lần nhìn thấy UFO rất có thể chỉ là "gàu không gian" trôi nổi trước máy ảnh. Những đốm gàu này có thể là bất cứ thứ gì như: những mảnh sơn sứt mẻ trôi dạt trong không gian vô trọng lực, những mảnh băng hoặc lớp cách nhiệt ISS bị vỡ ra. Ông Oberg cho biết: "Tôi đã có đủ kinh nghiệm du hành vũ trụ thực tế để nhận ra rằng những gì được nhìn thấy trong nhiều video không có gì vượt quá chuẩn mực, đơn giản là nó chỉ được đặt trong một bối cảnh phi thường." Ông Oberg lập luận thêm rằng bộ não của con người vẫn chưa đủ lớn để hiểu được những vật thể nhỏ bé lơ lửng bên ngoài Trái đất sẽ như thế nào.