UFO có kích thước gấp 25 lần Trái đất được phát hiện gần Mặt trời

Bằng cách phân tích hình ảnh từ vệ tinh của Đài quan sát Mặt trời và Heliospheric (SOHO) của NASA, những người có đam mê nghiên cứu về người ngoài hành tinh tin rằng họ đã phát hiện ra một UFO khổng lồ đang ở vị trí rất gần Mặt trời. Thoạt đầu trông nó có vẻ giống như một ngọn lửa lớn phát ra từ Mặt trời nhưng thực tế là một UFO với mức độ to lớn đến không thể tưởng tượng được. Theo chuyên gia cũng là thợ săn người ngoài hành tinh nổi tiếng Scott C Waring, UFO này có độ lớn dự đoán vào khoảng 25 lần so với Trái đất, bán kính của Trái Đất là 6371 km (3.958 dặm), vì vậy UFO được phát hiện này sẽ có đường kính vào khoảng 159.275 km (98.968 dặm).

Ông Waring cũng tin rằng phi thuyền của người ngoài hành tinh này đến từ lõi của Mặt trời, nơi nó đang lấy năng lượng khổng lồ từ ngôi sao chủ của chúng ta. Ông cho biết trên blog ET Database của mình: "Tôi đã bắt gặp một quả cầu đen khổng lồ gần Mặt trời của chúng ta trên các hình ảnh của SOHO. Hình ảnh thực sự có từ ngày 27 tháng 6 nhưng đến nay chúng ta mới có thể nhìn thấy vì một số lý do không xác định. Quả cầu đen lớn hơn 25 lần kích thước của Trái đất và nằm ở đó trong vài giờ trước khi nó biến mất. Đây chắc chắn là một trong những vật thể lớn nhất được nhìn thấy gần Mặt trời từ trước tới nay. Có khả năng rất lớn quả cầu đen này thực sự là một con tàu hoặc trạm vũ trụ của người ngoài hành tinh đang chiếm một khoảng lớn trong Mặt trời và bằng một cách nào đó chúng ta đã phát hiện ra nó.''

Ông Waring gọi đó là lý thuyết Mặt trời rỗng, và nó giải đáp rất nhiều câu hỏi nhức nhối của chúng ta về việc tại sao con người nhìn thấy UFO xung quanh Mặt trời hoặc ở trong khu vực của Mặt trời một cách thường xuyên như vậy.

Các nhà khoa học từng làm việc cho NASA đã có một lời giải thích đơn giản hơn cho tất cả các trường hợp nhìn thấy UFO kỳ lạ được báo cáo. Theo cựu kỹ sư NASA, James Oberg, hầu hết các lần nhìn thấy UFO không gì lạ hơn ngoài những vật thể mà giới khoa học vẫn gọi là "gàu không gian" vô tình bay lơ lửng trước máy ảnh. Những đốm gàu này có thể là bất cứ thứ gì ví dụ như : mảnh sứt mẻ trôi dạt không mục đích trong môi trường không trọng lực, có thể là các mảnh băng hoặc lớp cách nhiệt của tàu vũ trụ bị vỡ ra. Ông James nói: "Tôi đã có đủ kinh nghiệm với du hành vũ trụ thực tế để nhận ra rằng những gì được nhìn thấy trong nhiều video không có gì là kỳ lạ, nó chỉ là những vật thể vô cùng bình thường trong một bối cảnh phi thường." Ông Oberg còn cho rằng bộ não con người có thể chưa đủ thông tin để hiểu được những vật thể nhỏ bé lơ lửng trên Trái đất sẽ như thế nào.