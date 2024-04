Ukraine dồn lực bảo vệ Chasov Yar, ngăn bước tiến của Nga vào các thành trì cuối cùng ở Donetsk Ukraine dồn lực bảo vệ Chasov Yar, ngăn bước tiến của Nga vào các thành trì cuối cùng ở Donetsk

Một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng chiến thắng của Nga tại thành phố Chasov Yar do Ukraine kiểm soát sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của các thành phố còn lại do Ukraine nắm giữ ở Donetsk. Chasov Yar đang hứng chịu các cuộc tấn công quân sự kéo dài.

Binh lính Ukraine. Trả lời trang POLITICO, Trung tá Nazar Voloshyn, người phát ngôn của quân đội Ukraine, cho biết: "Nếu quân Nga chiếm được thành phố này, họ sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc tấn công vào Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk". Ông nói thêm: "Những thành phố này là thành trì cuối cùng của khu vực Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine". Chasov Yar là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược nằm cách Bakhmut 10 km. Nó nằm ở độ cao chỉ huy, thuận lợi cho việc phòng thủ và kiểm soát khu vực xung quanh. Nó hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Kiev nhưng cũng bị quân đội Nga tấn công liên tục. Voloshyn nói: "Đây là độ cao thống trị trong khu vực và việc kiểm soát nó sẽ cho phép quân Nga đơn giản hóa đáng kể bước tiến theo hướng Kostiantynivka cũng như hướng Sloviansk và Kramatorsk". Điện Kremlin ra lệnh chiếm giữ Chasov Yar trước ngày 9/5 - ngày Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, Voloshyn nói thêm. Các blogger quân sự Nga khẳng định Chasov Yar là cột mốc quan trọng trên con đường chiếm đóng toàn bộ khu vực Donetsk và hoàn thành một trong những "mục tiêu chính của chiến dịch đặc biệt mà ông Putin đặt ra cho họ". Oleksandr Syrskiy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật 14/4 rằng quân đội Ukraine cho đến nay "theo đúng nghĩa đen là đào sâu vào lòng đất" để ngăn chặn các cuộc tấn công hàng ngày của kẻ thù. Lực lượng Nga đã tận dụng lợi thế về quân số để tổ chức các cuộc tấn công theo nhóm nhỏ với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không, san bằng các tòa nhà dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng bằng bom và pháo binh trên không, sau đó đưa quân tấn công vào các vị trí được củng cố của Ukraine. Gần đây Nga đã tái triển khai quân từ Lyman gần đó tới Chasov Yar. Quân đội Nga tuyên bố chỉ cách Chasov Yar 500 mét, nhưng Voloshyn cho biết thành phố và khu vực xung quanh vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Syrskiy cho biết, để ngăn chặn sự thất thủ của thành phố, bộ chỉ huy Ukraine đã tăng cường các lữ đoàn chiến đấu gần Chasov Yar bằng đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Tuy nhiên, Sirskiy chỉ ra rằng quân đội Ukraine cũng cần được nâng cao tinh thần. Sirskiy cho biết: "Cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, bao gồm cả yếu tố đạo đức và tâm lý". Voloshyn nói với POLITICO rằng, bất chấp các cuộc tấn công liên tục, người Nga khó có thể đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Kiev cần lực lượng phòng không của phương Tây, máy bay phản lực F16 và các loại vũ khí khác để có thể thay đổi tình hình xung quanh Bakhmut và Avdiivka, nơi người Nga đang lợi dụng việc Kiev thiếu đạn và ưu thế trên không của Moscow. Tham khảo thêm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nặng lời với Thủ tướng Israel Netanyahu và phương Tây

