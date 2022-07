Video Ukraine hủy diệt kho đạn lớn của Nga ở Donbass, cột khói khổng lồ bốc lên trời. Nguồn Newsweek

Video được đăng trên trang Facebook của Lực lượng vũ trang Ukraine kèm nội dung "làm thế nào một trong những kho đạn của quân đội Nga ở miền đông Ukraine đã phát nổ", theo bản dịch của video.

Video cho thấy cuộc tấn công vào mục tiêu trông giống như một nhà kho, sau đó là ngọn lửa và cột khói khổng lồ ngùn ngụt bốc lên bầu trời.

Vụ tấn công được cho là xảy ra tại một kho vũ khí của Nga gần Popasna, tỉnh Luhansk - nơi đang trở thành tâm điểm của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Biển khói ngút trời sau khi kho đạn dược lớn của Nga ở Donbass bị tấn công và phát nổ. Ảnh cắt từ video.

"Vụ nổ hàng loạt xảy ra sau khi kho đạn của Nga ở Popasna bị trúng đòn tấn công tên lửa chính xác của Ukraine", tài khoản Blue_Sauron tuyên bố và chia sẻ đoạn video về vụ tấn công trên Twitter.

"Rất nhiều đạn dược của Nga sẽ bị phá hủy", nhà báo Euan McDonald từ tạp chí The New Voice of Ukraine cũng viết.