Ukraine phủ nhận kế hoạch lật ngược tình thế với NATO

Binh sĩ NATO. Ảnh Getty

Trong một tuyên bố mới nhất, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho rằng, mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine được ghi trong hiến pháp của đất nước và do đó, các bình luận của đại sứ có thể bị coi là vi hiến.



Khi được người dẫn chương trình trực tiếp Stephen Nolan của BBC Radio 5 hỏi trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật rằng liệu Ukraine có thể "cân nhắc việc không gia nhập NATO" để tránh chiến tranh hay không, Đại sứ Prystaiko đã trả lời: "Bạn biết đấy, đặc biệt là bị đe dọa như vậy, bị tống tiền bởi điều đó, và được đẩy đến mức đó".

Ngay lập tức các bình luận của ông Prystaiko đã được xem xét kỹ lưỡng và Kiev đã cố gắng kiểm soát thiệt hại.

"Ukraine vẫn chưa phải là thành viên của NATO hay bất kỳ liên minh an ninh nào khác. Do đó, vấn đề mấu chốt đối với đất nước chúng tôi là vấn đề đảm bảo an ninh ", Người phát ngôn Nikolenko nói.

Theo Nikolenko, cách tốt nhất để duy trì hòa bình và bảo vệ cuộc sống của công dân là Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức.

Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Sergey Nikiforov, đã kêu gọi đại sứ giải thích lời nói của mình.

Hãng thông tấn Strana trích lời ông Nikiforov rằng: "Những khát vọng của Ukraine đối với NATO và EU được ghi trong hiến pháp của đất nước".

Đại sứ Prystaiko ngay lập tức đính chính những bình luận của mình, đồng thời khẳng định, những gợi ý rằng Kiev sẽ quay lưng lại với NATO là kết quả của một sự hiểu lầm.

Phát biểu với Reuters ngày 14/2, ông Prystaiko nói rõ rằng Ukraine sẽ không xem xét lại chính sách phấn đấu gia nhập khối quân sự và trả lời "không" khi được hỏi lại liệu Ukraine có chấm dứt nỗ lực trở thành thành viên NATO hay không.