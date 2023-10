Ukraine tiêu diệt 6 xe tăng Nga trong trận chiến Bakhmut khốc liệt kéo dài suốt 24 giờ

Quân nhân Ukraine lái xe tăng T-64 trong cuộc tập trận huấn luyện quân sự ở khu vực Kiev vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Kiev cho biết Nga đã mất 6 xe tăng trong vòng 24 giờ trong các cuộc đụng độ gần thành phố Bakhmut. Ảnh NW

Ông Syrskyi, người chỉ huy các nỗ lực phản công đang diễn ra của Ukraine ở phía đông nam đất nước ngày 5/10 cho biết: “Trong một ngày, chúng tôi đã tiêu diệt 6 xe tăng Nga theo hướng Bakhmut”.

Tháng trước, hơn 3 tháng sau cuộc phản công nhằm đòi lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ trong chiến tranh, Ukraine tuyên bố đã giành lại được ngôi làng Andriivka, cách Bakhmut khoảng 10km về phía nam. Kiev cho biết lực lượng Moscow trong khu vực đã "tàn tạ" sau trận chiến. Bakhmut đã chứng kiến một số cuộc đụng độ ác liệt nhất trong cuộc xung đột và cuộc phản công của Ukraine đang tiến về phía thành phố công nghiệp này.

Nhóm Asgard, đơn vị Ochi của Lữ đoàn dù riêng biệt số 120 đã hợp tác với nhóm Shark của Lữ đoàn số 28, nhóm Klavdich của Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 92 và người đứng đầu cơ quan tác chiến điện tử và tác chiến mạng của Lữ đoàn 28 để tiêu diệt hàng loạt xe tăng Nga gần Bakhmut, Đại tướng Oleksandr Syrskyi cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram chính thức của mình.

“Các binh sĩ của chúng tôi đã tiêu diệt ba xe tăng T-72, một chiếc T-80 và hai chiếc T-90. Niềm tự hào cho Ukraine", tuyên bố của ông Syrskyi tiết lộ thêm.

Newsweek không thể xác minh độc lập những tổn thất của Nga và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm rằng gần Bakhmut, các lực lượng Nga "đã thực hiện những nỗ lực không thành công nhằm giành lại vùng đất đã mất ở các vùng lân cận Hryhorivka, Klishchiivka và Andriivka (tỉnh Donetsk)".

“Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam Bakhmut (tỉnh Donetsk), gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương đồng thời đánh chiếm các vị trí mới của họ”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Ukraine cho biết, kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022, Moscow đã mất 4.757 xe tăng, trong đó có 12 xe tăng trong 24 giờ qua.

Newsweek chưa thể xác minh độc lập số liệu của Ukraine. Các ước tính thương vong quân sự trong cuộc xung đột rất khác nhau, với số liệu do Ukraine cung cấp thường vượt xa số liệu do các đồng minh phương Tây đưa ra. Nga hiếm khi công bố số liệu về tổn thất quân đội của mình, nhưng khi công bố, ước tính của họ thấp hơn nhiều so với Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Ukraine ngày 5/10 cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một ngôi làng ở Kharkov khiến 51 người thiệt mạng.

Oleh Syniehubov, Thống đốc vùng Kharkov cho biết cuộc tấn công diễn ra vào chiều thứ Năm tại một quán cà phê và một cửa hàng ở làng Hroza, cách thị trấn tiền tuyến Kupiansk khoảng 30km về phía tây, với nhiều thường dân có mặt tại đây vào thời điểm đó.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết, vụ tấn công xảy ra khi cư dân của ngôi làng nhỏ khoảng 330 người tổ chức một lễ tưởng niệm tại quán cà phê.

Không có bình luận ngay lập tức của Nga về vụ tấn công nhưng nước này luôn phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự.