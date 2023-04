Nga đã bày tỏ lo ngại Ukraine có thể ưu tiên nhắm mục tiêu vào Zaporizhzhia trong chiến dịch phản công của họ. Ảnh minh họa Reuters.

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã củng cố, tăng cường hàng ngũ đồng thời triển khai thêm 12.000 quân nhân gần thành phố Gulyaipole, nằm ngay trên đường tiếp xúc ở tỉnh Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào "Chúng tôi sát cánh với Nga" - We Are Together with Russia nói với TASS vào thứ Hai 24/4.

"Khoảng 12.000 chiến binh Ukraine đã được chuyển đến Gulyaipole. Số lượng binh sĩ Ukraine ở đây đã tăng lên đáng kể. Họ hiện đang ở ngay trên đường tiếp xúc. Ukraine cũng đang xây dựng lực lượng trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia bao gồm tại các khu định cư Bogatyr, Solenoye và ngay cả thành phố Zaporizhzhia", ông Rogov thông tin. (Nga được cho là hiện chỉ kiểm soát 70% lãnh thổ tỉnh Zaporizhzhia, Đồng Nam Ukraine).

Theo ông, động thái chuyển quân của Ukraine có thể báo hiệu rằng Kiev đang chuẩn bị mở cuộc tấn công vào khu vực này, cụ thể là tại đường tiếp xúc Zaporizhzhia.

Ông Rogov đã nhiều lần tuyên bố rằng, Kiev sẽ ưu tiên nhắm vào Zaporizhzhia trong chiến dịch phản công được báo trước từ lâu của họ. Thứ Ba tuần trước, ông Rogov đã cảnh báo rằng, quân đội Ukraine có thể bắt đầu các hoạt động phản công tích cực trên đường tiếp xúc ở Zaporizhzhia trong vòng một tuần.

Ông đưa ra giả thuyết rằng trong trường hợp bị tấn công, các đơn vị Ukraine sẽ tránh giao tranh trong đô thị do thiếu lực lượng.

Theo vị quan chức Nga, quân đội Ukraine có thể sẽ cố gắng đột nhập vào Biển Azov ở phía đông Melitopol để cắt hành lang trên bộ của Nga tới Crimea. Hồi cuối tháng 3, ông Rogov nói với TASS rằng các lực lượng Ukraine đã tập trung tới 75.000 quân tại khu vực Zaporizhzhia sau khi tiến hành một nỗ lực tấn công quy mô lớn vào ngày 23/3 nhưng thất bại do bị lực lượng Nga ngăn chặn. Có tới 400 binh sĩ Ukraine đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này.

Hồi đầu tháng 4, Tình báo Quốc phòng Anh cho biết, các lực lượng Nga đã xây dựng một phòng tuyến 3 lớp dọc theo đoạn đường dài 120km ở tỉnh Zaporizhzhia khi Moscow đang nỗ lực chuẩn bị đối phó với cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine. Theo báo cáo tình báo Anh, mỗi lớp phòng thủ của Nga ở Zaporizhzhia cách nhau khoảng 10-20 km.

Nga có lẽ đã nỗ lực đáng kể để xây dựng các công trình phòng thủ này vì họ tin rằng Ukraine đang cân nhắc thực hiện một cuộc tấn công vào thành phố Melitopol", báo cáo của Tình báo Quốc phòng Anh cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo trên, dù kiên cố nhưng các công trình phòng thủ ở Zaporizhzhia cũng có khả năng trở thành những trở ngại đáng gờm của Nga. Lý do là các công trình này chỉ phát huy hiệu quả khi chúng được đầy đủ các đơn vị pháo binh và bộ binh trấn thủ. Tuy nhiên, Tình báo Anh đánh giá rằng, Nga khó có thể tập hợp đủ các nguồn lực này.