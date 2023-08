Ukraine tự chế thiết bị cực 'độc' cứu binh lính thoát khỏi cơn ác mộng bom mìn Nga

Giày người nhện - thiết bị cực 'độc' cứu binh lính Ukraine thoát khỏi cơn ác mộng bom mìn Nga. Ảnh Getty

Một đoạn tin tức gần đây được Reuters đăng tải nhấn mạnh cách các kỹ sư của lữ đoàn tấn công miền núi "Transcarpathia" thứ 128 của Ukraine đang sử dụng những đôi giày người nhện được sản xuất trong nước buộc bên ngoài giày chiến đấu của họ để bảo vệ họ khỏi những bãi mìn dày đặc của Nga ở miền nam Ukraine.

Giày người nhện giúp giảm rủi ro từ mìn thông qua một số cơ chế.

Đầu tiên, bốn chân nhện có đầu hình quả trám của giày làm tăng phạm vi "ngưỡng nổ" theo chiều ngang khi một quả mìn phát nổ. Điều này có khả năng cứu bàn chân, cẳng chân và háng của binh lính khỏi một vụ nổ xả trực tiếp bên dưới.

Quan trọng hơn nữa, chân nhện tạo ra "điểm dừng" thẳng đứng giữa mặt đất và chân của người đeo. Khoảng cách không khí do giày người nhện tạo ra làm giảm đáng kể năng lượng truyền trực tiếp từ vụ nổ trong lòng đất đến người đeo giày, bao gồm cả việc cho phép phần lớn năng lượng của vụ nổ thoát ra một bên.

Cuối cùng, hình dạng và vật liệu đế của giày cũng được thiết kế để làm chệch hướng và hấp thụ triệt để năng lượng sinh ra từ bàn chân và cẳng chân của người mang.

Vì vậy, nếu bạn giẫm phải một quả mìn sát thương điển hình bằng giày người nhện, bạn vẫn có thể bị thương—nhưng cũng có nhiều khả năng bạn vẫn còn một chân và một bàn chân. Và bạn tránh được nguy cơ tử vong do mất máu, điều thường xảy ra sau khi mất tay chân do giẫm trúng bom mìn.

Một báo cáo gần đây của Wall Street Journal ước tính khoảng 20.000 đến 50.000 người Ukraine đã bị cắt cụt chân tay kể từ khi cuộc chiến toàn diện với Nga bùng nổ hồi tháng 2/2022.

Khái niệm giày người nhện thực tế đã xuất hiện trong khoảng 1/4 thế kỷ. Ban đầu nó được thiết kế bởi công ty Med-Eng Systems của Canada, chuyên chế tạo thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho nhân viên xử lý chất nổ.

Một đôi thậm chí còn nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Metropolitan của New York từ năm 1998.

Một nghiên cứu từ năm 2000 trên tạp chí The Journal of Conventional Weapons Destruction lưu ý rằng “giày chống mìn” thời đó có thể chống lại các loại mìn yếu với 30-50 gam chất nổ, nhưng hiệu quả bị hạn chế do tiếp xúc vật lý trực tiếp với mìn và mặt đất.

Một vụ nổ khoảng 200 gam chất nổ hoặc nổ do mìn AP lớn (PMA1 và PMN) có thể gây thương tích cho phần chân bên trong giày nhện. Tuy nhiên, mức độ chấn thương và việc điều trị sẽ giảm đi rất nhiều so với giày chống mìn thông thường hoặc giày chiến đấu tiêu chuẩn, nơi tổn thương ở bàn chân và cẳng chân có thể cần phải cắt cụt và phục hồi chức năng rộng rãi.

Ban đầu, vào năm 2022, một vài đôi giày nhện do Canada sản xuất đã được trao cho Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine. Sau đó, người ở Ukraine đã tự sản xuất giày nhện nội địa. Ihor Iefymenko, Giám đốc Tập đoàn Mùa xuân Ukraine có trụ sở tại Kharkov đã nghiên cứu mẫu giày nhện của Canada và sau ba tuần, ông đã phát triển một phiên bản riêng cho Ukraine. Đến tháng 3 năm 2023, công ty của ông đã giao được 10 đôi và đang thực hiện một đơn đặt hàng 65 đôi nữa.