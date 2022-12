Ukraine tuyên bố Nga thử nghiệm máy bay ném bom có khả năng hạt nhân

Một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Ilyushin Il-78 bay qua trung tâm Moscow trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 năm 2021. Ảnh: Getty

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksiy Hromov cho biết trong một cuộc họp báo hôm 1/12 rằng Kiev đã phát hiện máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga trên không phận của ba khu vực riêng biệt.

Ngoài việc được nhìn thấy ở các tỉnh Saratov, Samara và Orenburg của Nga, những máy bay này còn xuất hiện trên không phận khu vực phía đông của Nga và trên Biển Barents.

"Có mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng và quân sự quan trọng của Ukraine trong tương lai gần", ông Hromov nói, theo The New Voice of Ukraine. "Mục đích hành động của Nga là gây hoang mang, từ đó làm mất ổn định tình hình nội bộ của chúng tôi".

"Phi hành đoàn của hai máy bay tầm xa IL-78 đang thực hành tiếp nhiên liệu trên không", ông Hromov nói thêm. "Nga đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự, dự trữ vật chất và phương tiện kỹ thuật đến các sân bay Millerovo, Rostov-on-Don-Central và Taganrog".

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov nói rằng người Ukraine không nên sống trong nỗi sợ hãi thường trực về các cuộc tấn công tên lửa liên tục do lực lượng Nga tiến hành, The New Voice of Ukraine đưa tin.

Theo Tupolev, tự mô tả là "công ty hàng đầu của Nga về thiết kế, sản xuất và hỗ trợ sau bán máy bay ném bom mang tên lửa và máy bay chuyên dụng", Tu-95MS được phát triển để mang tên lửa hành trình chiến lược phóng tầm xa từ trên không.

Được NATO đặt tên mã là "Gấu", mẫu máy bay này là một phiên bản sửa đổi của máy bay Tu-95. Tupolev cho biết đây là "máy bay mang tên lửa động cơ cánh quạt sản xuất nhanh nhất thế giới". Máy bay bao gồm 4 động cơ phản lực cánh quạt, với nhiên liệu được đặt trong 8 ngăn kín, có 1 điểm duy nhất để tiếp nhiên liệu.

Trong một cuộc họp ngắn cùng ngày, Đại tá Ukraine Mykola Danyliuk cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa "có khả năng mang hạt nhân".

"Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư ở những khu vực khác nhau của Ukraine", ông nói.

The Drive đưa tin hôm 30/11 rằng Nga và Trung Quốc đã tiến hành "các cuộc tuần tra chung". Máy bay Nga được xác định là TU-95MS và được cho là đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân Trung Quốc bí mật nằm ở tỉnh Chiết Giang.