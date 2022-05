Ứng dụng Hue-S ghi nhận và tiếp nhận hơn 13.000 vụ vi phạm giao thông

Ngày 27/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai hệ thống Hue-S. Hue-S là ứng dụng nền tảng di động được xây dựng theo hướng super app (siêu ứng dụng trên nền tảng di động) với định hướng một ứng dụng duy nhất tích hợp. Hue-S vừa triển khai các dịch vụ đô thị thông minh phục vụ người dân doanh nghiệp vừa ứng dụng chính quyền số phục vụ công tác chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai hệ thống Hue-S. Ảnh: Ngọc Minh.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, sau 3 năm triển khai, ứng dụng Hue-S thực sự đã phát huy vai trò và đạt được một số kết quả rất tích cực. Số liệu giám sát của Bộ Thông tin và truyền thông cho thấy, đến nay Hue-S đã có 793.050 lượt tải ứng dụng, tương đương 101,3% tổng số dân trên địa bàn tỉnh có sử dụng điện thoại di động thông minh với thời gian sử dụng trung bình 34 phút 52 giây mỗi người trên một ngày. Tính riêng năm 2021, đã có 17.371.225 lượt truy cập Hue-S.

Phản ánh hiện trường là ứng dụng được chọn đầu tiên để khởi động cho chương trình phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay Hue-S đã tiếp nhận xử lý trên 58.000 phản ánh với 226 đơn vị tham gia hệ thống xử lý phản ánh hiện trường, bao gồm 193 cơ quan nhà nước và 33 tổ chức, doanh nghiệp. Số phản ánh đã được xử lý chiếm 97,5% với tỷ lệ 51,1% đúng hạn, 48,9% trễ hạn có lý do xin gia hạn hợp lý; 77,7% hài lòng và chấp nhận, 22,3% không hài lòng.

Thời gian xử lý các phản ánh của người dân rút ngắn từ 60 đến 70%, có những vụ việc rút ngắn đến 90%, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước hơn 7,7 tỷ đồng tiền in giấy.

Thông qua giải pháp giám sát thông tin mạng kết hợp với việc tố giác của người dân, Hue-S đã ghi nhận và tiếp nhận rất nhiều vụ việc vi phạm trên không gian mạng liên quan đến nội dung đăng tin sai sự thật, quảng cáo bất động sản sai quy định, tín dụng đen, trâu bò thả rong, phối hợp với các cơ quan liên quan đã xử lý và tiến hành xử phạt hơn 300 triệu đồng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xử lý phản ánh hiện trường qua Hue-S giai đoạn 2019-2022.

Kết hợp giải pháp trí tuệ nhân tạo áp dụng vào giám sát camera, Hue-S đã ghi nhận và tiếp nhận 13.068 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền phạt trên 2,5 tỷ đồng. Hue-S đã phối hợp hỗ trợ công an truy vết hơn 485 vụ án có biểu hiện yếu tố hình sự. Hue-S đã hình thành nên công cụ hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội thời gian qua.

Các bất cập về các vấn đề môi trường đã được người dân hưởng ứng phản ánh như tình trạng mất vệ sinh, rác thải, ô nhiễm tiếng ồn… Nhiều vụ việc xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường chưa có tiền lệ đã được xử lý hiệu quả như: Hành vi đốt, rải vàng mã; rải tờ rơi, dán quảng cáo; mua bán, sử dụng động vật hoang dã... Đến nay, đã phát hiện và tiếp nhận hơn 4.000 phản ánh vi phạm liên quan đến môi trường với mức xử phạt 394.200.000 đồng, qua đó đã có tác động điều chỉnh hành vi và ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Hue-S cũng đã phát hiện và cảnh báo hơn 1.300 trường hợp cảnh báo cháy, phát hiện hơn 80 vụ cháy rừng và 235 vụ đốt rơm rạ. Đồng thời, qua hệ thống phản ánh hiện trường cũng đã tiếp nhận nhiều nội dung phản ánh về việc đốt rơm rạ giúp cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, cung cấp dữ liệu cho các giải pháp căn cơ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hue-S giúp người dân tiếp cận với các thông tin công khai các chỉ số về môi trường như chất lượng không khí, chất lượng nước.

Hue-S là ứng dụng nền tảng di động được xây dựng theo hướng super app. Ảnh: T.T.

Ngoài ra, Hue-S là kênh thông tin giúp người dân nhận các cảnh báo và theo dõi diễn biến tình hình thiên tai, bão lụt, tình trạng ngập lụt qua hệ thống camera được phát trực tiếp trên Hue-S. Hue-S cũng cập nhật thông tin các điểm ngập lụt qua bản đồ số, thông tin lượng mưa tại 24 điểm đo mưa tự động, theo dõi mực nước các sông theo thời gian thực, cập nhật thông tin lưu lượng điều tiết các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Hue-S đã phát đi 1.808 cảnh báo về thời tiết, thiên tai, bão lụt; đã tiếp nhận 703 cầu ứng cứu khẩn cấp qua chức năng SOS. Đặc biệt, trong mùa bão lụt năm 2020 đường dây nóng đã tiếp nhận 1.919 cuộc gọi vào, thực hiện 488 cuộc gọi đến bà con cần hỗ trợ; đã chuyển cơ quan chức năng cứu nạn kịp thời đối với các trường hợp cần di dời khẩn cấp, hỗ trợ di chuyển trong tình trạng ngập sâu, bão lớn…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, Hue-S là một nền tảng xã hội số, là điển hình trong việc xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Thông qua Hue-S, khi đã xây dựng được lòng tin của người dân, không chỉ những vấn đề tồn tại trong xã hội được giải quyết một cách rốt ráo mà còn nhận được sự chia sẻ, thông cảm của người dân đối với các vấn đề bất cập trong xã hội.

"Hue-S phải hướng đến để nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, là thước đo năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị, đưa kết quả giải quyết và mức độ hài lòng của người dân trong quá trình xử lý phản ánh hiện trường vào đánh giá năng lực điều hành của các cơ quan, đơn vị. Phải xây dựng Hue-S hướng đến là nền tảng xã hội của tỉnh nhà, nói đến Hue-S là mọi người dân đều biết đến Huế và là niềm tự hào của Huế", ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.