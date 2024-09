Ưng Hoàng Phúc thừa nhận "bị động, không hiểu khu vực" khi cùng Quế Vân đi làm từ thiện tại Hà Nội?

Mới đây, những hình ảnh trong chuyến từ thiện tại khu vực Phúc Tân (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) của vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương và cựu người mẫu Quế Vân gây xôn xao mạng xã hội. Không ít khán giả chỉ trích, cho rằng các nghệ sĩ chọn sai địa điểm để cứu trợ bởi tình trạng ngập lụt tại khu vực Phúc Tân không quá nặng nề. Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực có mức sống khá cao, người dân hoàn toàn có thể chủ động di chuyển mua đồ ăn, lương thực trong thời điểm hiện tại.

Trước hàng loạt ý kiến trái chiều, Ưng Hoàng Phúc đã có cuộc trò chuyện, lên tiếng về hoạt động thiện nguyện mà anh đang làm. Theo đó, anh khẳng định thông tin "Ưng Hoàng Phúc đi cứu trợ lũ lụt cho những hộ giàu tại chợ Long Biên (Hà Nội)", "Ưng Hoàng Phúc bị dắt mũi đi làm từ thiện sai địa điểm" là bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật.

Hình ảnh Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương và Quế Vân ngồi trên xuồng đi từ thiện tại Hoàn Kiếm, Hà Nội gây xôn xao. (Ảnh: FBNV)

"Chương trình thiện nguyện mà tôi và bạn bè thực hiện là chương trình hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Nhóm của chúng tôi không chỉ đến Hà Nội mà còn tới nhiều tỉnh khác nhau. Tới đâu, nhóm cũng liên hệ với chính quyền tại địa phương để được cung cấp thông tin về những hộ gia đình, cá nhân cần được giúp đỡ. Sau chuyến đi từ thiện tới các hộ dân nghèo tại Long Biên (Hà Nội), nhóm của tôi sẽ lên Tây Bắc, Yên Bái, Lào Cai để tiếp tục chương trình" - Ưng Hoàng Phúc tâm sự.

Về thông tin ê-kíp Ưng Hoàng Phúc dàn dựng để quay clip, nam ca sĩ cho biết, người quay không thuộc ê-kíp của anh mà là một chương trình phỏng vấn chung cả đoàn để làm tư liệu. "Vợ chồng tôi là người bị động, cũng không hiểu những khu vực mình đến như thế nào. Khi đến đó thì tôi cũng được cung cấp danh sách những hộ khó khăn để phát nhu yếu phẩm. Sau sự việc này, tôi sẽ rút kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ hơn về những địa điểm mình đến. Tôi rất tiếc vì những hiểu lầm xảy ra".

Trong buổi chia sẻ, Kim Cương - vợ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng nói thêm đây là lần đầu tiên cô tới địa điểm trên. "Vài tháng trước, khi tôi nhận show cho anh Ưng Hoàng Phúc vào ngày 6/9 tại một phòng trà của Hà Nội (thời điểm chưa xảy ra cơn bão thứ 3), thầy của tôi hỏi chúng tôi rằng, có thể ở lại một ngày và tới tặng quà cho những hộ gia đình ở vùng ven sông, có cuộc sống rất khó khăn không? Và bởi vậy, tôi quyết định ngày 7/9 sẽ đồng hành cùng thầy, có chuyến đi từ thiện tới các hộ gia đình này".

Sau đó, do bão lũ, show diễn của Ưng Hoàng Phúc không diễn ra như dự định. Tuy vậy, theo Kim Cương, do đã hứa với Tổ dân phố và người dân nên đoàn vẫn quyết định tiến hành chuyến đi. "Tổ dân phố sắp xếp cho chúng tôi 3 chiếc xuồng, việc phỏng vấn cũng là mọi người trò chuyện với anh Ưng Hoàng Phúc, hoàn toàn không phải do chúng tôi sắp đặt".

Trước chuyến từ thiện tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc từng tham gia những chuyến từ thiện tại các địa phương khác nhau. Trò chuyện với PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông Lâm Minh Châu cho rằng, hành động của họ không nên bị chỉ trích nặng nề, bởi xét cho cùng vẫn hướng tới các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn: "Việc Ưng Hoàng Phúc cần cân nhắc là cách anh và những người đồng hành chia sẻ hình ảnh, đưa thông tin về chương trình từ thiện. Khi thông tin rõ ràng, minh bạch, không bị thổi phồng, chắc chắn anh sẽ được cộng đồng hưởng ứng".