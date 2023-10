Ứng viên đặc biệt và duy nhất đủ tiêu chuẩn xét chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh

Ứng viên duy nhất đủ tiêu chuẩn xét chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) mới đây vừa công bố danh sách các ứng viên được HĐGS ngành/liên ngành (sau đây gọi là HĐGS ngành) đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2023. Theo đó có 648 ứng viên trong danh sách này đến từ 28 HĐGS ngành.

Ở ngành Khoa học An ninh, có một ứng viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: TANDTC

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ông có trình độ PGS. TS Luật.

Từ 1975 - 1980, ông Bình là học viên Trường Trung cấp Công an Hải Phòng; sinh viên, Tiểu đội trưởng, Đại học An ninh nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp, ông công tác trong ngành Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng sau đó chuyển tới Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng. Ông được phong hàm Thiếu tướng Công an (tháng 4/2007).

Từ 2008, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 6/2010).

Giai đoạn từ tháng 7/2011 - 4/2016, ông được bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

Nhiều ngành, liên ngành trắng ứng viên giáo sư năm 2023

Trong danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023, có một số ngành, liên ngành trắng ứng viên giáo sư.

Theo danh sách công bố, HĐGS ngành/liên ngành có nhiều ứng viên GS nhất (6 ứng viên GS) gồm: ngành Kinh tế, ngành Y học, liên ngành Cơ khí – Động lực, liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm.

HĐGS liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản có 5 ứng viên GS; liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp có 4 ứng viên GS.

HĐGS các ngành/liên ngành có 1 ứng viên GS gồm: ngành Giao thông vận tải, ngành Tâm lí học, ngành Vật lí.

Các HĐGS không có ứng viên GS gồm: ngành Dược học, ngành Giáo dục học, liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học, ngành Ngôn ngữ học, liên ngành Triết học- Xã hội học - Chính trị học, ngành Văn học.

Đại diện HĐGS Nhà nước cho biết các ứng viên bị loại vì nhiều lý do khác nhau xoay quanh các tiêu chí xét công nhận chức danh GS, PGS. Ngoài ra, cũng có ứng viên xin rút hồ sơ. Đáng chú ý, Văn phòng HĐGS Nhà nước còn nhận được một số phản ánh liên quan đến hồ sư ứng viên không đạt tiêu chuẩn nên đã yêu cầu các HĐGS ngành và liên ngành liên quan xem xét cụ thể.