Ứng viên nào giành Cành Cọ Vàng tại Cannes 77?

Điều gì làm nên một tác phẩm chiến thắng Cành Cọ Vàng tại Cannes?

Ban giám khảo sẽ xem xét 22 bộ phim từ các nhà làm phim như: J.A. Bayona, Nadine Labaki và Hirokazu Kore-eda, cùng các diễn viên như: Lily Gladstone, Ebru Ceylan, Eva Green và Omar Sy. Mặc dù các tác phẩm đoạt giải Cành Cọ Vàng trước đây cho thấy ban giám khảo thường ưu ái những bộ phim giàu cảm xúc (như "I, Daniel Blake" hay "Shoplifters"), những người chiến thắng gần đây ("Titane", "Triangle of Sadness") lại không phải là những bộ phim điển hình làm "hài lòng" phần đông khán giả. Bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng năm ngoái là "Anatomy of a Fall" không phải là một bộ phim quá giàu cảm xúc, nhưng kịch bản thông minh và diễn xuất tuyệt vời đã đưa nó vượt ra khỏi Cannes và giành được giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Hãy cùng điểm qua một số ứng cử viên nổi bật cho đến thời điểm hiện tại. Tối 17/5, bộ phim sử thi lấy cảm hứng từ La Mã "Megalopolis" của Francis Ford Coppola đã nhận được những phản ứng trái chiều từ các nhà phê bình. Buổi chiếu báo chí độc quyền vào sáng sớm tại rạp Cineum IMAX ở Cannes đã khiến các nhà báo ra về trong sự bối rối, trong khi các buổi chiếu báo chí và công chúng sau đó đã nhận được những tiếng la ó như dự đoán. Ban giám khảo có thể muốn khen ngợi Coppola vì những nỗ lực của ông trong hơn bốn thập kỷ qua, mặc dù bộ phim có hình ảnh táo bạo, kỹ xảo " hạng nặng" trị giá 120 triệu USD với sự tham gia của Adam Driver trong vai một kiến trúc sư cố gắng xây dựng lại một đô thị thành một utopia (xã hội gần lý tưởng) không phải là một lựa chọn dễ dàng.

Megalopolis đầy tham vọng nên cũng chịu nhiều hoài nghi, những bài phê bình chê bai không phải chuyện lạ. Ảnh: IMDb

Thêm vào đó, các nhân vật nữ của phim như: Nathalie Emmanuel trong vai người yêu của Driver và con gái của đối thủ thị trưởng của anh ta (Giancarlo Esposito), hầu hết đều không có chiều sâu. Tuy nhiên, Aubrey Plaza đã thể hiện tốt nhất với nhân vật phản diện bị đóng khung, phóng viên tài chính tên Wow Platinum. Coppola, người đã được vinh danh từ lâu, lần đầu tiên tham gia cuộc thi kể từ "Apocalypse Now" năm 1979, một bộ phim sử thi khác, đã gây chia rẽ mạnh mẽ giữa người xem vào thời điểm đó trước khi giành được Cành Cọ Vàng.

Được đón nhận nồng nhiệt hơn trong buổi chiếu là "Bird" của Andrea Arnold, với sự tham gia của Barry Keoghan trong vai một người cha hai con sống trong một khu nhà ổ chuột. Trong phim, Franz Rogowski trong vai một kẻ lang thang bí ẩn kết bạn với cô con gái 12 tuổi của Keoghan (diễn viên mới Nykiya Adams). Arnold đã ba lần giành giải thưởng của ban giám khảo tại Cannes ("Fish Tank", "American Honey" và "Red Road"). "Bird" là một bộ phim làm hài lòng đám đông.

Khán giả Cannes cũng được chứng kiến buổi ra mắt "Wild Diamond" của Agathe Riedinger, phim truyện duy nhất ra mắt trong năm nay. Bộ phim truyền hình Pháp được quay theo tỷ lệ Viện Hàn lâm kể về một cô gái tuổi teen có ước mơ biến sự hiện diện trên TikTok của mình thành sự nghiệp truyền hình thực tế. Phong cách và nội dung có nhiều điểm tương đồng với "Fish Tank" của Arnold, nhưng bộ phim vốn nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Nam chính Barry Keoghan của bộ phim "Bird" trên thảm đỏ Cannes. (Ảnh: Getty Images)

Đầu liên hoan phim, Magnus von Horn - gương mặt mới trong cuộc thi, đạo diễn người Thụy Điển, người có tác phẩm đầu tay “The Here After” đã được đề cử giải Máy quay Vàng năm 2015, đã tham gia cuộc chiến với “The Girl with the Needle”. Dựa trên câu chuyện có thật về kẻ giết người hàng loạt trẻ sơ sinh Dagmar Overbye của Đan Mạch, bộ phim truyền hình đen trắng cho đến nay vẫn chưa tạo ra nhiều tiếng vang trên Croisette. Nhưng hình ảnh mạnh mẽ của câu chuyện u ám và dàn diễn viên chủ yếu là nữ có thể giành chiến thắng ở một số góc nhất định của ban giám khảo cho các giải thưởng cấp thấp hơn.

Vẫn còn nhiều điều để chứng kiến, những ngày tới sẽ chứng kiến buổi ra mắt "Oh, Canada" của Paul Schrader và "Kinds of Kindness" của Yorgos Lanthimos. Trong khi đó, ban giám khảo của Gerwig, trong cuộc họp báo vào ngày đầu tiên cho biết sẽ không thể không đặt nặng các vấn đề diễn ra trên thế giới khi đưa ra quyết định của họ.

Ngoài ra, nên nhớ rằng Gerwig là một nữ diễn viên cũng như một nhà làm phim, trong khi các ban giám khảo trước đây thường được dẫn dắt bởi các tác giả chỉ đứng sau máy quay (Ruben Östlund vào năm 2023, Spike Lee vào năm 2021). Điều đó có nghĩa là cảm xúc đối với một bộ phim có thể chi phối hơn so với kỹ thuật.