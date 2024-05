Năm nay, theo CBS News, LHP Cannes đang đối mặt với hai sự "rủi ro" tiềm tàng. Thứ nhất là cuộc đình công của người lao động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thứ hai, ngành công nghiệp điện ảnh Pháp đang đối mặt với phong trào #MeToo, với nhiều cáo buộc được cho là sẽ xuất hiện trong liên hoan phim. Thêm vào đó, cuộc chiến Israel - Hamas đang được cảm nhận sâu sắc ở Pháp - nơi có cộng đồng người Do Thái và Ả Rập lớn nhất châu Âu, có khả năng sẽ gây ra các cuộc biểu tình.

Tờ Le Figaro (Pháp) ngay trước thềm khai mạc liên hoan phim đã đăng tải bài viết với nhan đề "#Metoo: Ngành điện ảnh đang đổ mồ hôi lạnh". Truyền thông quốc tế đặt nghi vấn rằng, ngành công nghiệp điện ảnh Pháp và LHP Cannes được cho là đang chuẩn bị cho những cáo buộc liên quan đến danh sách khoảng 10 đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất nổi tiếng liên quan đến phong trào #Metoo công khai trong những ngày tới.

Khai mạc LHP Cannes lần thứ 77: Căng thẳng trong hậu trường

Ngày khai mạc Liên hoan phim Cannes 2024 diễn ra sôi động với sự xuất hiện của dàn mỹ nhân quốc tế trong trang phục gợi cảm. Ảnh: Getty.

Chủ tịch Liên hoan phim Cannes - Iris Knobloch được cho là đã bí mật thuê một công ty truyền thông chuyên xử lý khủng hoảng để giúp sự kiện vượt qua cơn bão ngầm đang đến gần. Trong khi đó, cựu giám đốc điều hành và luật sư được đào tạo của hãng Warner Bros. cũng đang "tăng cường cảnh giác". Thời điểm này, ban tổ chức liên hoan phim cũng như công ty quản lý khủng hoảng đã đưa ra các kịch bản tùy từng trường hợp cụ thể về cách đối phó với các cáo buộc có thể nhắm tới.

Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất toàn cầu, là nơi phô diễn những thành tựu và xu hướng mới nhất của ngành công nghiệp này. Năm nay, liên hoan phim được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 25/5 tại Cote d'Azur, Pháp (giờ địa phương), với sự tham gia của khoảng 40.000 khách mời, bao gồm nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh.

Để đảm bảo an ninh cho sự kiện, chính quyền địa phương đã triển khai 17 camera AI hiện đại nhằm phát hiện các hành vi đáng ngờ, vật thể bị bỏ lại và hỗ trợ trong việc tìm kiếm người gặp nạn. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng được tăng cường với 400 nhân viên, 200 sĩ quan và 66 nhân viên giám sát, cùng với sự hỗ trợ của các công ty an ninh tư nhân.

Ngày 14/5, liên hoan phim Cannes 2024 đã chính thức khai mạc với buổi công chiếu bộ phim "Le Deuxième Acte" của đạo diễn Quentin Dupieux. Thảm đỏ sự kiện đã chào đón sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, như minh tinh Meryl Streep, người được trao Cành Cọ Vàng danh dự, nữ diễn viên Juliette Binoche, Lily Gladstone, Củng Lợi và Deepti Sadhwani.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 đã khai màn tại Pháp vào chiều ngày 14/5 (giờ địa phương). Ảnh: Getty

Chủ tịch ban giám khảo Greta Gerwig và các thành viên ban giám khảo năm nay đã tập trung tại khách sạn Martinez tối qua để ăn tối trước đêm khai mạc. Tám thành viên BGK của Cannes năm nay bao gồm: nhà biên kịch và nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ Ebru Ceylan, nữ diễn viên người Mỹ Lily Gladstone, nữ diễn viên người Pháp Eva Green và đạo diễn kiêm nhà biên kịch người Lebanon Nadine Labaki, cũng như đạo diễn và nhà biên kịch người Tây Ban Nha Juan Antonio Bayona, diễn viên kiêm nhà sản xuất người Ý Pierfrancesco Favino, đạo diễn người Nhật Kore-eda Hirokazu và diễn viên kiêm nhà sản xuất người Pháp Omar Sy.

Trước giờ khai mạc, làn sóng #Metoo được cho là sẽ mang "cơn địa chấn" đến LHP Cannes lần thứ 77. Trang Blick cho biết, nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là "cơn địa chấn" của ngành điện ảnh Pháp. "Danh sách này sẽ làm rung chuyển nền điện ảnh Pháp và hơn thế, nó có thể phá hủy tất cả về những cái tên được nhắc tới", trang Blick trích bình luận của một khán giả.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, ông Thierry Frémaux, Giám đốc của Cannes từ năm 2007, khẳng định những trận bút chiến này không ảnh hưởng đến liên hoan phim. "Năm ngoái, Cannes cũng đối mặt với cuộc bút chiến. Năm nay, chúng tôi vẫn quyết định tổ chức một liên hoan phim không có bút chiến, để đảm bảo rằng mối quan tâm chính của tất cả chúng ta khi có mặt ở đây là điện ảnh”, ông Frémaux nói.

"Để đạt được mức độ tồn tại lâu dài này, liên hoan phim Cannes vẫn trung thành với mục đích sáng lập. Đó là thu hút sự chú ý và nâng cao danh tiếng của các bộ phim, nhằm góp phần phát triển điện ảnh, thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh trên toàn thế giới và tôn vinh các bộ phim điện ảnh mang tầm quốc tế".