Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77, sự kiện điện ảnh danh giá thu hút sự chú ý của toàn cầu, Đồng Lệ Á, Lương Thanh và đạo diễn Quản Hổ đã trở thành tâm điểm chú ý không phải vì những đóng góp nghệ thuật mà là vì hành vi kém duyên trên thảm đỏ.

Bộ ba này đã cố tình tạo dáng quá lâu, chiếm dụng thời gian và không gian của sự kiện, bất chấp việc không nhận được nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông quốc tế. Hành động này không chỉ gây khó chịu cho ban tổ chức mà còn khiến khán giả quê nhà "ngán ngẩm".

Đồng Lệ Á bị chỉ trích tại Cannes

Đồng Lệ Á, đạo diễn Quản Hồ và Lương Tranh "nấn ná" tạo dáng dù không được phóng viên quốc tế quan tâm. Ảnh: Weibo.

Không chỉ có Đồng Lệ Á và các đồng nghiệp, một diễn viên khác là Quan Hiểu Đồng cũng bị nhắc nhở vì nán lại quá lâu trên thảm đỏ. Dù diện một chiếc đầm nhung sang trọng và nổi bật tại buổi chiếu "The Girl With the Needle" nhưng cô vẫn không thu hút được sự chú ý của phóng viên quốc tế và phải nhận lời nhắc nhở từ ban tổ chức.

Những trường hợp này không phải là hiếm gặp. Việc sao Hoa ngữ "câu giờ" tại Cannes đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm. Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp mà còn làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Trái ngược hoàn toàn với những hành vi kém duyên trên, minh tinh Củng Lợi đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao quốc tế khi xuất hiện tại Cannes với tư cách khách mời VIP. Đây là lần thứ 20 cô tham dự liên hoan phim danh giá này, và sự xuất hiện của cô luôn được chào đón nồng nhiệt. Với chiếc đầm màu kem tinh tế và quyến rũ, Củng Lợi đã tỏa sáng trên thảm đỏ, thu hút mọi ánh nhìn và trở thành biểu tượng của sự thanh lịch, chuyên nghiệp.