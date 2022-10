USD ngân hàng chạm mốc 24.700 đồng

Giá bán USD tại một số ngân hàng đã tiệm cận giá bán bên ngoài thị trường tự do. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD, giá bán đồng bạc xanh bên ngoài thị trường cũng liên tục ghi nhận các mốc cao mới trong tuần này.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cơ quan quản lý tiền tệ một lần nữa nâng tỷ giá trung tâm thêm 27 đồng, hiện cố định ở mức 23.663 đồng/USD. Đây đã là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của tỷ giá trung tâm tuần này, đưa chỉ số này tăng hơn 122 đồng so với cuối tuần trước.

Tuy nhiên, nếu xét trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD đã duy trì đà đi lên trong hơn một tháng qua, với mức tăng tổng cộng gần 370 đồng.

Với biên độ dao động +/-5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần - sàn các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay là 22.479,85 - 24.846,15 đồng/USD.

Trong phiên sáng nay, Vietcombank niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.340 - 24.620 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 70 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, giá bán USD tại nhà băng này đã tăng tới 390 đồng.

Với mức tăng mạnh trong 3 phiên đầu tuần này, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ tại Vietcombank đã tăng tổng cộng 1.700 đồng từ đầu năm đến nay, tương đương mức tăng ròng hơn 7,4%. Đây không chỉ là mức tăng mạnh nhất tỷ giá này ghi nhận được trong vòng một năm mà còn đưa giá bán USD tại Vietcombank lên vùng cao nhất trong hàng chục năm giao dịch.

đồng/USD TỶ GIÁ QUY ĐỔI USD/VNĐ TĂNG MẠNH GẦN ĐÂY Diễn biến tỷ giá USD/VNĐ tại Vietcombank. Nguồn: VCB; Tổng hợp Mua vào Bán ra 1/9 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1/10 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 250 23 500 23 750 24 000 24 250 24 500 24 750

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại BIDV. Trong đó, giá giao dịch đồng bạc xanh tại nhà băng này sau khi tăng 105 đồng phiên hôm qua, đến sáng nay đã tăng thêm 90 đồng, hiện được mua vào ở mức 24.370 đồng/USD và bán ra ở 24.650 đồng/USD.

Tính riêng tuần này, giá bán USD tại BIDV đã tăng tới 420 đồng, nâng mức tăng từ đầu năm lên 1.690 đồng, tương đương 7,36%.

Tại hai ngân hàng quốc doanh còn lại là VietinBank và Agribank, giá mua - bán ngoại tệ này cũng đã tăng hàng trăm đồng so với cuối tuần trước. Trong đó, VietinBank hiện niêm yết ở mức 24.340 - 24.620 đồng/USD, cao hơn 70 đồng so với hôm qua và gần 400 đồng so với cuối tuần trước; Agribank đưa ra mức giá 24.390 - 24.670 đồng/USD, tăng tương ứng 140 đồng và 425 đồng.

Đáng chú ý, trong phiên sáng nay, một số ngân hàng tư nhân đã nâng giá bán USD chạm mốc 24.700 đồng/USD, tương đương giá đang giao dịch bên ngoài thị trường tự do.

Cụ thể, HDBank hiện chấp nhận mua vào ngoại tệ này với giá 24.340 đồng/USD và bán ra ở 24.700 đồng/USD. So với cuối tuần trước, mức giá này đã tăng tới 460 đồng. Hiện HDBank cũng là ngân hàng niêm yết giá bán USD cao nhất thị trường.

Trong khi đó, ACB sáng nay tăng giá mua - bán USD thêm 70 đồng so với chiều qua, phổ biến ở mức 24.410 - 24.630 đồng/USD. Tương tự, Eximbank cũng điều chỉnh giá giao dịch đồng bạc xanh thêm 70 đồng phiên hôm nay, hiện cố định ở 24.400 đồng/USD (mua) và 24.630 đồng/USD (bán); Techcombank niêm yết ở mức 24.355 - 24.660 đồng/USD, tăng 60 đồng; Sacombank niêm yết ở 24.390 - 24.610 đồng/USD, tăng 50 đồng…

Trên thị trường tự do, sau khi tăng 190 đồng phiên đầu tuần và 90 đồng phiên thứ ba vừa qua, đến hôm nay, giá bán USD tại khu vực Hà Nội lại tăng thêm 120 đồng, hiện phổ biến ở mức 24.700-24.720 đồng/USD, tùy điểm quy đổi. So với cuối tuần trước, giá bán USD tự do đã tăng tổng cộng gần 400 đồng.

Ở chiều mua vào, giá giao dịch các đầu mối đưa ra hiện phổ biến ở mức 24.600 đồng/USD, tăng tương ứng 100 đồng so với hôm qua và 350 đồng so với cuối tuần trước.