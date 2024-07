Ưu đãi lớn nhất năm dành cho khách hàng OCB

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng tại quầy giao dịch trong thời gian từ nay đến 31/8/2024 với số tiền tối thiểu từ 300 triệu đồng sẽ nhận ngay voucher Got It trị giá từ 200.000 VND đến 600.000 VND. Đối với khách hàng đăng ký thành công gói tài khoản Speed Up – Invest – Invest Pro – Dream Account của OCB giai đoạn này sẽ nhận 100.000 VND. Riêng khách hàng có đăng ký vay tiêu dùng tín chấp trả góp, với mỗi khoản vay giải ngân thành công từ 100 triệu đồng trở lên sẽ nhận voucher từ 100.000 VND đến 300.000 VND.

Ngoài ra, khi khách hàng mở mới thẻ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi tại quầy có kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng và các khách hàng lần đầu tiên đăng ký/kích hoạt thành công Gói Tài khoản OCB Speed Up – Invest – Invest Pro – Dream Account sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn cuối kỳ với cơ hội trúng một sổ tiết kiệm 280 triệu đồng, 6 voucher du lịch với giá trị 30 triệu đồng và 10 phần quà tiền mặt với giá trị 2,8 triệu đồng mỗi giải.

Hàng ngàn phần quà giá trị được tung ra trong chương trình siêu ưu đãi lớn nhất năm của OCB.

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm trực tuyến từ 5 triệu đồng trở lên trên ngân hàng số OCB OMNI, bao gồm hợp đồng tiền gửi điện tử, sổ tiết kiệm tích lũy điện tử và sổ tiết kiệm OMNI Flex, sẽ có cơ hội tham gia quay số may mắn để sở hữu một sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, cùng 5 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng, và các voucher du lịch đầy hấp dẫn.

Riêng khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ của OCB, với chương trình "Lướt thẻ tặng quà Xanh", chủ thẻ sẽ có cơ hội sở hữu loạt quà thân thiện môi trường bao gồm xe máy điện Vinfast, máy lọc không khí Dyson, bộ quà tặng gia dụng từ gỗ và vô vàn những chiếc túi tote xinh xắn cho khách hàng tích lũy đủ điểm thỏa điều kiện chương trình. Thời gian ghi nhận giao dịch đủ điều kiện xét thưởng bắt đầu từ ngày 10/6 đến hết ngày 10/7.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể cùng thẻ OCB đón hè với combo hoàn tiền du lịch lên đến 1 triệu đồng; đặt GrabFood với ưu đãi lên đến 500.000 đồng/tháng.

Khách hàng khi mở mới thẻ tín dụng quốc tế OCB trong dịp này có cơ hội nhận hoàn phí thường niên năm đầu khi kích hoạt và phát sinh một giao dịch bất kỳ trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ công nghệ (Shopee, Tiki, Lazada, Grab, Gojek, Be, Shopeefood). Đồng thời, chủ thẻ mới còn được hưởng ưu đãi hoàn phí trả góp đầu tiên tối đa 1,8 triệu đồng khi đăng ký trả góp trên giao dịch phí thu một lần.

Nhiều phần quà hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

Đặc biệt, bên cạnh các ưu đãi dành riêng cho khách hàng, OCB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ "Hiểu về trái tim", tài trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Cụ thể, với mỗi thẻ tiết kiệm/ hợp đồng tiền gửi mở mới tại quầy giao dịch có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên với giá trị tiền gửi từ 10 triệu, OCB sẽ đóng góp vào Quỹ 2.800 đồng. Song song đó, với các mỗi khách hàng mở mới thành công gói Tài khoản OCB Speed Up – Invest – Invest Pro – Dream Account, OCB cũng sẽ đóng góp 2.800 đồng vào Quỹ.

Chia sẻ về chuỗi chương trình ưu đãi lần này, đại diện lãnh đạo OCB cho biết, đây là một trong những hoạt động tri ân khách hàng thường niên của chúng tôi, nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng song song với việc đem đến những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng một cách tối ưu nhất.