Ưu, nhược điểm người dùng cần lưu ý khi chọn mua ô tô SUV/CUV hạng B

Về ngoại hình, xe SUV và CUV khá giống nhau. Do đó, cách gọi SUV hiện nay được dùng chung để gọi cả xe CUV. Điểm cơ bản phân biệt SUV và CUV là kết cấu thân xe. Trong khi SUV là khung thân rời thì xe CUV là khung thân liền.



Dòng xe SUV (viết tắt từ Sport Utility Vehicle) là một dòng xe ôtô thể thao đa dụng có kết cấu khung thân rời (body-on-frame) dựa trên nền tảng của xe tải. Xe SUV thường có đặc điểm ngoại hình: Gầm xe cao, thân hình to, thiết kế cứng cáp mạnh mẽ…

Dòng xe CUV (viết tắt từ Crossover Utillity Vehicle) cũng là một dòng xe thể thao đa dụng nhưng có kết cấu khung thân liền (unibody) dựa trên nền tảng của xe du lịch.

Ưu điểm xe ôtô SUV/CUV

So với các dòng xe gầm thấp, xe SUV hay CUV sở hữu nhiều lợi thế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại. Đây cũng chính là lý do vì sao SUV/CUV ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành xu hướng lớn.

- Gầm xe cao: Điểm mạnh của dòng xe SUV/CUV đó là khoảng sáng gầm xe lớn. Điều này giúp xe có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau như đường ổ gà, đường gồ ghề, đường đèo dốc, đường ngập nước, đường đất đá, đường off-road…

- Tầm nhìn thoáng, quan sát tốt: Với khung gầm xe cao, dòng xe ôtô SUV/CUV mang đến cho người lái một vị trí ngồi tốt, đạt được tầm quan sát rộng, xa và bao quát hơn so với các mẫu xe gầm thấp.

Điểm mạnh lớn của dòng xe SUV/CUV đó là khoảng sáng gầm xe. Ảnh: TC Motor.

- Không gian thoáng, rộng rãi: Dòng xe SUV/CUV hạng B còn có thiết kế không gian rộng rãi hơn và trần xe cao thoáng hơn so với các mẫu xe gầm thấp như sedan hay hatchback. Các dòng xe này thường có cấu hình 5 chỗ, 5+2 chỗ. Các hàng ghế ngồi thoải mái, có thể linh hoạt gấp để mở rộng khoang hành lý để đồ phía sau.

- Tính an toàn cao: So với các dòng xe nhỏ như sedan hay hatchback thì xe SUV/CUV được đánh giá là an toàn hơn. Điều này đã được chứng minh qua các con số thống kê thực tế từ những vụ tai nạn. Xe SUV/CUV có trọng lượng nặng hơn, khung gầm lớn hơn nên có được độ đầm chắc, ổn định hơn, ít chịu tác động hơn so với các xe nhỏ như sedan, hatchback khi gặp va chạm.

- Tính đa dụng cao: Tính đa dụng cao chính là ưu điểm lớn nhất, bao hàm tất cả ở dòng xe SUV/CUV. Gầm cao xe, thân hình vững chãi giúp xe vừa đi tốt trong phố lại, vừa ổn định và an toàn ở những chuyến đi xa. Không gian rộng giúp vừa chở được nhiều người, ngồi thoải mái, lại vừa chở được cả hành lý hay hàng hóa đơn giản.

Tính đa dụng cao là 1 trong những lợi thế của dòng xe SUV/CUV. Ảnh: Peugeot Việt Nam.

Nhược điểm dòng xe SUV/CUV

- Thân hình to, khó di chuyển luồn lách trong phố: Nếu so với những mẫu sedan hay hatchback thì việc di chuyển xe SUV/CUV trong phố sẽ phức tạp hơn đôi chút do kích thước tổng thể của các mẫu xe này thường to hơn. Tuy nhiên đây cũng không hẳn là một nhược điểm đáng ngại, bởi nếu người lái chú ý, cẩn thận và sau thời gian làm quen dần thì việc di chuyển xe SUV/CUV trong phố cũng khá dễ dàng.

- Giá cao hơn xe sedan, hatchback: Trên thị trường, giá xe SUV/CUV thường cao hơn xe sedan hay hatchback. Mức giá niêm yết khởi điểm từ các mẫu xe sedan hạng A với khối động cơ dung tích 1.0L, giá xe từ 300 – 350 triệu đồng. Còn với dòng xe SUV/CUV hiện nay mà đại diện là 2 mẫu Kia Sonet và Toyota Raize sẽ hiếm có xe giá dưới 500 triệu đồng, động cơ cũng thường dùng loại dung tích từ 1.5L trở lên.