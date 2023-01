Ế ẩm, Tesla giảm giá xe điện cực sốc

Nhà sản xuất xe điện Tesla hạ giá Model Y và Model 3 bán chạy nhất khi nhu cầu suy yếu

Tesla thống trị thị trường ở hầu hết mọi nơi, ngoại trừ Trung Quốc. Không giống như những con khủng long trong lĩnh vực ô tô Bắc Mỹ, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã phát triển và sản xuất xe điện từ lâu. Trong khi Tesla đã có tất cả các quốc gia như Hoa Kỳ và Canada dành cho những người mua muốn có một chiếc xe điện, thì điều đó không dễ dàng như vậy ở Trung Quốc. Telsa phải thuyết phục người tiêu dùng thử một thứ gì đó khác với BYD Song Plus hoặc Wuling Hongguang Mini EV.

Tesla có sự cạnh tranh ở Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Mới đây, Tesla đã giảm giá ô tô điện ở Trung Quốc lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng vào ngày 6/1, làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc chiến giá cả rộng lớn hơn đối với các phương tiện chạy bằng pin tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này, nơi nhu cầu đã dần suy yếu. Tesla cũng giảm giá các mẫu xe điện Model Y và Model 3 bán chạy nhất tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Trước mắt, việc giao xe ô tô do Trung Quốc sản xuất của Tesla đạt mức thấp nhất trong 5 tháng qua vào tháng 12/2022.

Theo một người có kiến thức về kế hoạch, thì việc giảm giá phối hợp là một phần trong nỗ lực giúp kích thích nhu cầu đối với sản phẩm của Tesla tại nhà máy ở Thượng Hải, trung tâm sản xuất lớn nhất của công ty.

Đây cũng là động thái lớn đầu tiên của nhà sản xuất xe điện kể từ khi Tesla bổ nhiệm giám đốc điều hành chính của mình cho Trung Quốc và Châu Á, Tom Zhu, người sinh sống tại Thượng Hải, để giám sát sản lượng và giao hàng toàn cầu.

Lần cắt giảm giá mới nhất ở Trung Quốc, cùng với việc giảm giá vào tháng 10/2022 và các ưu đãi được mở rộng cho người mua Trung Quốc, có nghĩa là giá của xe điện Tesla sẽ giảm từ 13% đến 24% so với tháng 9 tại thị trường lớn thứ hai sau Hoa Kỳ, theo theo tính toán của tờ Reuters.

Tesla đã giảm giá xe hơi tại Trung Quốc lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng vào ngày 6/1, giảm giá sâu hơn tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, khi cạnh tranh gia tăng và triển vọng nhu cầu trở nên ảm đạm. Ảnh: @AFP.

Vào ngày 6/1, Tesla đã giảm giá cho tất cả các phiên bản của xe Model 3 và Model Y tại Trung Quốc từ 6% đến 13,5%, theo tính toán của Reuters dựa trên giá hiển thị trên trang web của hãng. Chẳng hạn, giá khởi điểm cho Model 3 đã giảm xuống còn 229.900 nhân dân tệ (33.427 USD) từ 265.900 nhân dân tệ. Mẫu cũng được giảm giá ở Nhật Bản trong cùng một ngày.

Grace Tao, phó chủ tịch phụ trách truyền thông bên ngoài của Tesla tại Trung Quốc, đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Weibo của mình vào 6/1 rằng, việc giảm giá của Tesla tại Trung Quốc phản ánh sự đổi mới kỹ thuật và "đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và khuyến khích tiêu dùng".

Việc cắt giảm giá diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh kết thúc chương trình trợ cấp giúp xây dựng thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Nhu cầu yếu đi đã buộc Tesla và các đối thủ của họ phải gánh chịu gánh nặng của quyết định này.

China Merchants Bank International (CMBI) đã cảnh báo rằng lĩnh vực xe điện của Trung Quốc đang hướng đến một cuộc chiến giá cả, cho biết việc giảm giá của Tesla mở đường cho điều đó, đồng thời cho biết thêm rằng công ty Mỹ có thể phải làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc ngày càng gay gắt .

Model 3 và Y là những mẫu xe duy nhất mà Tesla cung cấp tại Trung Quốc, mặc dù vào 6/1, hãng đã công bố giá cho Model S và Model X tại quốc gia này.

Nhà phân tích Shi Ji của CMBI cho biết: "Tesla cần tiếp tục giảm giá và mở rộng mạng lưới bán hàng tại các thành phố cấp thấp của Trung Quốc trong bối cảnh các mẫu xe đã cũ".

Trong khi đó, BYD, công ty có nhiều loại dịch vụ kinh doanh hơn bao gồm cả xe điện đã chứng kiến doanh số bán lẻ tại Trung Quốc tăng gấp đôi trong tháng 12 trong khi của Tesla giảm 42%, theo dữ liệu từ CMBI.

BYD bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc vào năm 2003 và đến năm 2008, hãng này đã chế tạo những chiếc xe hybrid bán chạy nhất tại quốc gia này. Năm 2009, vài năm sau khi hãng xe này đạt doanh số đứng đầu cả nước. BYD sau đó đã được chuyển đổi thành phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện, giúp người mua dễ dàng thích nghi với xe điện hơn trong khi vẫn gắn bó với thương hiệu mà họ đã tin tưởng.

Sau đó là Wuling Hongguang Mini EV cực kỳ xấu xí và rẻ đến nực cười. Với mức khởi điểm là 4.500 đô la, nhà sản xuất ô tô này đã tấn công mạnh vào thị trường Trung Quốc bắt đầu từ năm 2020 và chưa vượt quá 500.000 chiếc được giao.

Các đối thủ cạnh tranh chính của Tesla có hai lợi thế đặc biệt quan trọng, BYD có lòng trung thành với thương hiệu và Wuling Hongguang Mini EV có giá rẻ. Do đó, việc Tesla tỏ ra hung hăng là điều hợp lý. Tesla đã không đưa ra bất kỳ bình luận bổ sung nào khi được tờ Reuters liên hệ về động thái này.

Các đợt giảm giá của Tesla đã đưa giá khởi điểm của Model 3 ngang bằng với mẫu sedan Han EV bán chạy nhất của BYD, được bán từ 219.800 nhân dân tệ. Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc gần đây đã tăng giá cho các mẫu xe bán chạy nhất của mình, sau khi mất trợ cấp của chính phủ trung ương.

Tesla giảm giá xe điện tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Ảnh: @AFP.

Doanh số bán dòng Han của BYD, bao gồm cả các phiên bản plug-in hybrid, cao hơn gấp đôi so với Model 3 ở Trung Quốc trong 11 tháng đầu tiên của năm 2022, theo Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc.

Giá xe Model 3 và Model Y tại Trung Quốc hiện thấp hơn từ 24% đến 32% so với ở Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của Tesla, theo tính toán của Reuters, do các lý do bao gồm chi phí vật liệu và nhân công khác nhau.

Tesla cũng giảm giá xe Model 3 và Model Y khoảng 10% mỗi chiếc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên hãng làm như vậy kể từ năm 2021. Giá cho phiên bản dẫn động cầu sau của Model 3 hiện là 5,369 triệu Yên (40.091 USD), giảm từ 5,964 triệu yên.