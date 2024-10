Va chạm xe container khi đi qua đoạn quốc lộ nhiều "ổ gà", một phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Khoảng 9 giờ ngày 1/10, tài xế điều khiển xe container biển kiểm soát 51C-487.71 kéo rơ moóc biển kiểm soát 51R-023.34 lưu thông trên tuyến quốc lộ 62 theo hướng huyện Tân Thạnh về TP.Tân An (tỉnh Long An).

Tai nạn giao thông xe container cán chết người phụ nữ trên quốc lộ 62 đoạn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Clip: Thiên Long

Khi xe container chạy qua khu vực ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa - nơi có đoạn lộ đang hư hỏng với nhiều "ổ gà", xe container tránh sang khu bằng phẳng đã va chạm với xe máy do chị Tr.Th.B. (40 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An) điều khiển chạy cùng chiều.

Hiện trường nạn nhân bị xe container cán chết trên quốc lộ 62 (Long An). Ảnh: Thiên Long

Va chạm làm nạn nhân văng khỏi xe máy té xuống lộ, bánh xe container cán qua người khiến chị B. tử vong tại chỗ.

Cảnh sát giao thông huyện Thủ Thừa đã khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời thông báo gia đình nạn nhân làm thủ tục đưa thi thể về lo hậu sự.

Nhiều người dân sống ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, ven tuyến quốc lộ 62 cho biết, đoạn đường này nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra. Người dân đề nghị sớm sửa chữa nâng cấp quốc lộ này từ lâu, nhưng cho tới nay vẫn chưa được thực hiện.