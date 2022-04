Vạch trần những kẻ giả mạo công an chiếm đoạt tiền tỷ

1. Ngày 20/4, TAND TP.Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tân (SN 1962, trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giữ vai trò đồng phạm, bị cáo Phạm Thị Hường (SN 1982, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, là nhân tình của bị cáo Tân) bị tuyên phạt 10 năm tù.



Theo bản án sơ thẩm, do có nhu cầu mua khẩu trang với số lượng lớn để xuất sang Trung Quốc nên vợ chồng anh Nguyễn Hải Phong (SN 1984, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã nhờ đầu mối là ông Phan Chu Minh (SN 1959, trú tại tỉnh Cao Bằng). Qua người quen giới thiệu, ông Minh liên hệ qua điện thoại với Tân và Tân tự nhận là công an, có cháu làm thủ kho tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an nên sẽ lấy được 500 thùng khẩu trang giá rẻ. Sau đó, ông Minh nói lại cho anh Phong biết. Anh Phong đã liên lạc và thống nhất với Tân sẽ mua 400 thùng khẩu trang.

Hai bị cáo Tân và Hường.

Anh Phong hẹn ngày 18/2/2020, hai bên gặp nhau ở Hà Nội để xem hàng, thỏa thuận giá và ký hợp đồng. Tuy nhiên, do bận việc nên anh Phong đã nhờ ông Minh xuống Hà Nội trước để kiểm tra hàng. Trước khi gặp ông Minh, Tân đã bàn bạc và thống nhất với Hường cùng đi bán khẩu trang trong Bệnh viện 19-8. Cả hai thống nhất, Tân làm hết giấy tờ và nếu có ai hỏi thì Hường nói là "Thủ quỹ của Bệnh viện 19-8 và không nói gì hết". Giá của khẩu trang là 18 triệu/thùng loại khẩu trang 4 lớp, có giấy tờ và hóa đơn đầy đủ. Số tiền khách hàng đặt cọc, Tân và Hường sẽ sử dụng chung.

Sau đó, Hường cùng Tân đi đến cửa hàng bán lẻ khẩu trang để mua vài khẩu trang làm mẫu, mục đích cho ông Minh và anh Phong tin tưởng. Khoảng 15h ngày 18/2/2020, Tân và Hường gặp ông Minh và cho xem hàng mẫu. Nhưng khi ông Minh yêu cầu kiểm tra kho hàng thì Tân nói dối để trong bệnh viện, không kiểm tra được, phải đặt tiền để lấy hàng luôn. Do ông Minh chưa xem được hàng và chưa thỏa thuận được giá cả với Tân nên ngày 19/2/2020, vợ chồng anh Phong đã xuống Hà Nội gặp Tân.

Tại Hà Nội, Tân nói sẽ cho ôtô biển xanh và ba đồng chí công an đi hỗ trợ chở hàng lên tỉnh Lào Cai cho vợ chồng anh Phong. Vợ chồng anh Phong đồng ý ký hợp đồng mua bán khẩu trang trị giá 6,4 tỷ đồng. Tân yêu cầu đưa trước 1 tỷ đồng tiền mặt để làm việc với lãnh đạo bệnh viện và để họ ký lệnh mở, xuất kho và được chấp nhận. Nhận tiền xong, Tân để lại căn cước công dân, giấy phép lái xe của mình rồi cầm tiền đi vào trong Bệnh viện 19-8.

Trước khi đi, Tân dặn vợ chồng anh Phong đứng ngoài chờ, lúc nào xe chở hàng khẩu trang ra, sẽ gọi. Nhưng vợ chồng anh Phong đứng ngoài chờ mãi không thấy Tân ra giao hàng, điện thoại không liên lạc được nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại phiên toà, bị cáo Tân và Hường đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Về số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Tân khai đã ăn tiêu hết nên không có khả năng khắc phục hậu quả.

2. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Tuấn (SN 1975, trú tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2018, thông qua mạng xã hội Zalo, Tuấn quen với chị T (SN 1977, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá). Dù là lao động tự do, nhưng Tuấn tự giới thiệu với chị T là mình đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an, cấp bậc hàm thượng tá.

Sau đó, Tuấn thường xuyên giữ mối quan hệ với chị T. Tháng 9/2019, Tuấn nói dối chị T là trên đường đi công tác tại Nghệ An đã gây tai nạn giao thông làm chết hai người, đồng thời hỏi vay chị T tiền để giải quyết sự việc. Chị T đã nhiều lần đưa tiền cho Tuấn vay với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2020, Tuấn đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục vay chị T 800 triệu đồng. Với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng lừa đảo và chiếm đoạt được của chị T, Tuấn sử dụng chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Khi chị T đòi tiền, Tuấn bịa ra nhiều lý do khác nhau, sau đó thay số điện thoại và bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương. Nhiều lần đến nhà và gọi điện cho Tuấn không được, chị T biết mình bị lừa nên đã làm đơn gửi cơ quan công an tố giác tội phạm.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Tuấn khi anh ta đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, anh ta đã lên mạng Internet đặt mua trang phục giả của lực lượng công an và giả danh cán bộ công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị T và nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin khác. Vụ án này đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

3. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc đối tượng giả danh, tự xưng là V.T.G (Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi) gọi điện, đề nghị một doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm trước đó chi tiền thì anh ta sẽ cho sửa biên bản vi phạm và giảm tiền nộp phạt...

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi nói chung, bản thân ông V.T.G nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 13/1/2022, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (SN 1992, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khi anh ta đang lẩn trốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Với tài liệu không thể chối cãi, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý đối tượng Vinh theo pháp luật.