Vẫn khát vốn, doanh nghiệp địa ốc tiếp tục huy động trái phiếu, lãi suất cao chót vót 14%

Doanh nghiệp chấp nhận huy động trái phiếu với lãi suất cao

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Mỹ Khánh đã công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu mã MKHCH2329001 vào ngày 30/6/2023 với khối lượng 22.450 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 2.245 tỷ đồng.

Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 72 tháng, đáo hạn vào ngày 20/6/2029, với lãi suất phát hành 14%/năm. Tài sản bảo đảm của lo trái phiếu này là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án tại Khu A-2 thuộc Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (P.An Phú, TP.Thủ Đức) với quy mô 14,8 ha.

Các DN bất động sản phải chấp nhận huy động vốn từ kênh trái phiếu với lãi suất cao, lên tới 14%. Ảnh: Quốc Hải

Ghi nhận của Dân Việt, thời điểm cuối tháng 6 vừa qua, hàng loạt các DN địa ốc cũng công bố thông tin về việc huy động trái phiếu với lãi suất lên tới 14% hoặc tiệm cận 14%.

Điển hình như Vinam Land huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm với lãi suất 14%/năm. Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản TMT hoàn tất huy động hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất 13,75%/năm.

Hoặc, Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 (XD3C) huy động lô trái phiếu 2.250 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và mức lãi suất 14%/năm.

Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận gần 79.000 tỷ đồng, giảm 60,55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngân hàng và bất động sản vẫn là hai lĩnh vực chiếm đa số với tỷ trọng lần lượt 36,2% và 33%.

Ở một số DN khác, do dòng tiền gặp khó khăn nên đa số các đơn vị đã phải đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu để cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tuy nhiên, để đạt được thỏa thuận lùi thời hạn trả nợ với trái chủ, các DN buộc phải thỏa thuận tăng 0,5-3% so với lãi suất ban đầu. Có thể kế đến một số DN đã đạt được thỏa thuận với trái chủ như Novaland, Hưng Thịnh Land, Tập đoàn Sovico, Phát Đạt…

Trong đó với Phát Đạt, để lùi thời hạn thành toán trái phiếu, DN phải chấp nhận nâng lãi suất của các lô trái phiếu từ 12%-13% lên 15%.

Số liệu về thị trường trái phiếu trong nửa đầu năm 2023. Nguồn: SSI Research

Theo ước tính của SSI Research, số tiền gốc trái phiếu đã thành công thực hiện điều chỉnh hoãn nợ gốc/điều chỉnh lãi suất hoặc chuyển đổi trái phiếu có thể lên tới 66.000 tỷ đồng. Trong đó, các công ty trong tập đoàn Nova, Sovico và Vietracimex là các doanh nghiệp tích cực nhất trong đàm phán gia hạn nợ với nhà đầu tư trong nửa đầu năm 2023.

Danh sách doanh nghiệp khất nợ tiếp tục tăng

Dữ liệu vừa công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính đến ngày 26/7, có khoảng 65 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp. Ước tính, tổng dư nợ trái phiếu của các DN này vào khoảng 172,62 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 15,8% dư nợ trái phiếu DN riêng lẻ toàn thị trường.

Mới nhất, Saigon Glory (công ty con do Tập đoàn Bitexco), chủ đầu tư của dự án Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (Khu Tứ giác Bến Thành), tên thương mại là The Spirit of Saigon, hiện đang quá hạn 5.000 tỷ đồng đến từ 5 lô trái phiếu SGL-2020.01, SGL-2020.02, SGL-2020.03, SGL-2020.04 và SGL-2020.05.

Trước đó, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ đầu tư Horizon, cũng có văn bản gửi HNX để thông tin về lô trái phiếu HRZCH2023001 đến hạn ngày 31/7/2023, nhưng đã phải chậm thanh toán cả gốc lẫn lãi, hơn 6.000 tỷ đồng. Lý do được Horizon đưa ra là tiền lãi chưa thu xếp được, còn tiền gốc đã có thỏa thuận với trái chủ để gia hạn thời gian thanh toán.

Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn cũng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu HQNCH2124002 trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Lý do cũng là thị trường bất động sản đóng băng nên công ty không thu xếp được tiền để thanh toán trái phiếu.

"Ông lớn" Novaland cũng phải gia hạn thanh toán nhiều lô trái phiếu vì "chưa thu xếp được nguồn thanh toán". Theo ghi nhận tại BCTC quý II/2023, tổng nợ trái phiếu ngắn và dài hạn đến ngày 30/6/2023 của DN này lên đến 43.100 tỷ đồng…

Theo báo cáo về thị trường trái phiếu của VCBS, tính tới giữa tháng 7/2023, thị trường ghi nhận 146 lượt công bố trái phiếu trả chậm có liên quan tới 113 trái phiếu chậm thanh toán gốc, lãi và chậm thanh toán mua trước hạn. Thời gian trả chậm ngắn nhất là 2-3 ngày, còn dài nhất là 6-9 tháng. Số tiền chậm trả trái phiếu khoảng 4.100 tỷ đồng tiền lãi và 21.200 tỷ đồng tiền gốc.

Trong khi đó, giá trị của những trái phiếu đàm phán, gia hạn thời hạn trả được là khoảng 42.000 tỷ đồng và kéo dài từ 6 tháng - 2 năm, mới mức lãi suất khoảng 13% - 15% (tăng 2-3 điểm phần trăm).