Vẫn là thịt lợn nhưng làm theo công thức đặc biệt này lại thành đặc sản nổi danh phải thử ở Châu Thành

Đặc sản lạp xưởng heo và nem nướng heo

Làm lạp xưởng là nghề gia truyền của gia đình bà Huệ

Cách TP. Tân An hơn 10km, Cơ sở lạp xưởng Kim Huệ, tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, do bà Lê Thị Huệ (SN 1954) làm chủ, được nhiều khách hàng biết đến. Trước đây, mẹ của bà Huệ kinh doanh lạp xưởng và nem chua, sau này truyền nghề làm lạp xưởng cho bà, còn công thức nem nướng do bà Huệ tự tìm tòi, nghiên cứu rồi làm.



Theo bà Huệ, để làm ra món ăn ngon đòi hỏi nguyên liệu phải tươi ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh nguyên liệu, công thức chế biến quyết định “sức hút” của món ăn. Song, để tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm, ngoài các nguyên liệu cơ bản như thịt heo nạc, mỡ heo, muối, đường, tiêu,... bà còn sử dụng rượu thơm gia truyền để ướp cho lạp xưởng. Được biết, loại rượu này bà tự tay ngâm theo công thức riêng từ 3-4 tháng mới sử dụng.

Lạp xưởng heo và nem nướng heo được chứng nhận OCOP

Hiện lạp xưởng heo và nem nướng heo của cơ sở bà Huệ đã được công nhận OCOP cấp tỉnh, xếp hạng 3 sao. Bà Huệ chia sẻ: “Được Sở Công Thương hỗ trợ quảng bá, tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh nên sản phẩm được nhiều người biết đến hơn. Việc buôn bán cũng đắt hàng hơn trước, nhiều người ở tỉnh Tiền Giang và TP.HCM cũng đến đây mua hàng”.

Công thức làm nem nướng được bà Huệ tự tìm tòi, nghiên cứu

Chị Tống Ngọc Mỹ Linh (con gái bà Huệ) cho biết: “Từ năm 2020, sản phẩm bắt đầu tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ. Ngoài các địa phương trong tỉnh, chúng tôi còn tham gia triển lãm, hội chợ tại nhiều tỉnh, thành như Trà Vinh, An Giang, Đồng Nai, TP.HCM,... Việc tham gia triển lãm, hội chợ mở ra nhiều cơ hội để quảng bá thương hiệu lạp xưởng và nem nướng của gia đình”.



Đặc biệt, nếu trước đây, lạp xưởng heo và nem nướng heo của cơ sở bà Huệ chỉ bán tại chỗ thì hiện đã có mặt ở các siêu thị, cửa hàng, triển lãm, hội chợ trong và ngoài tỉnh. Trên mỗi bao bì đều có thông tin về sản phẩm và cơ sở, logo OCOP, mã vạch, mã QR để xác định nguồn gốc.

Nếu có dịp về thăm mảnh đất Long An, du khách đừng quên đến Châu Thành thưởng thức những món ngon này nhé!./.