Vấn nạn nick ảo "tấn công" người dùng Facebook: "Gái xinh" kết bạn tâm sự, câu con mồi

Các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng, từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư,… Mục tiêu cuối cùng của các đối tượng là tiền. Nhiều người bỗng dưng bị biến mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng do bị sập bẫy lừa đảo trực tuyến.

Sau một thời gian im ắng, rộ lên thời gian qua là việc người dùng Facebook phản ánh thường xuyên bị các tài khoản lạ, tài khoản ảo có tên và ảnh "gái xinh" tiếp cận kết bạn. Phần đông những tài khoản này có tên rất cuốn hút kèm theo ảnh đại diện là những cô gái xinh đẹp, thậm chí ăn mặc "mát mẻ".

Nick ảo "gái xinh" tấn công người dùng.

Anh Ngọc Hải (Hà Nội) cho biết, trong 1 tuần, anh nhận được khoảng vài lời mời kết bạn từ những tài khoản "gái xinh". "Tôi đang lướt facebook thì thấy xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp nhắn tin với nội dung "anh ơi, anh cho em hỏi xíu". Kiểm tra tài khoản này thì tôi thấy có những bài đăng hầu hết là hình ảnh các người đẹp ăn mặc sexy, cuộc sống sang chảnh", anh Hải cho biết.

Không chỉ vậy, anh Hải còn được những tài khoản "gái xinh" kết bạn với cách bắt chuyện hết sức bài bản. Những người xa lạ này hỏi han về công việc, về gia đình giống như thân quen, và khi được trả lời không quen biết thì tài khoản này lại cho biết nhầm nhưng vẫn lân la hỏi chuyện.

Anh Trung Kiên (Hà Nội) kể, anh có được một tài khoản "gái xinh" kết bạn facebook, và vì tò mò nên anh bấm đồng ý. Trải qua hơn 10 phút trò chuyện, tài khoản này tỏ ra rất biết cách quan tâm tới người khác. Sau khi được anh Kiên "tiếp chuyện", tài khoản "gái xinh" nhận thấy "con mồi" có tiềm năng và bắt đầu nói đến hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo cần tiền nộp học phí, thậm chí còn "hứa mượn và sẽ trả lại sau 2 tháng".

Trả lời nhanh PV Dân Việt về vấn nạn này, chuyên gia công nghệ Dương Ngô Anh cho hay, rõ ràng nhìn vào những dấu hiệu từ các tài khoản "gái xinh" này, ông cho rằng đó là tài khoản ảo, được lập ra với những mục đích khác nhau, có thể là tăng tương tác. Nhưng những tài khoản này chủ yếu hướng đến mục đích lừa đảo bằng cách dẫn dụ người dùng nhẹ dạ cả tin vào bẫy lừa đảo trực tuyến.

Còn theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ của công ty cổ phần An ninh mạng quốc gia (NCS), việc sử dụng nick ảo để kết bạn là bước đi đầu tiên trong một chuỗi hành động mà các đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện. Ông giải thích: "Thông thường, đối tượng sẽ tìm cách kết bạn với 'con mồi', sau khi kết bạn sẽ dẫn dắt nạn nhân vào các kịch bản lừa đảo như mời hợp tác, đầu tư với lãi xuất khủng, mời tham gia việc nhẹ lương cao, thậm chí là lừa tình cảm".

Thực tế, đã có không ít đối tượng lập nick ảo "gái xinh" để lừa đảo và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố. Năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001), trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 27/7/2022, Công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn C. (SN 1993), trú tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về việc bị một tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Thị Uyên" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 4 trị giá khoảng 4,6 triệu đồng.

Cơ quan công an tỉnh Cà Mau đã bắt kẻ đứng đầu đường dây lập nick ảo "gái xinh" để lừa đảo là Lâm Hoàng Ngân, ngụ tỉnh Trà Vinh - đối tượng từng có 2 tiền án.

Năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Đào Thị Mộng Thường (SN 1978), trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã lên mạng xã hội lập nick ảo và đăng hình người con gái xinh đẹp để lừa được 1 người đàn ông ở Nghệ An 12 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, để tránh lừa đảo trên không gian mạng, người dùng cần không ngừng nâng cao cảnh giác, không vội tin ngay khi nhận được tin nhắn hay lời mời kết bạn từ người khác, cần xác minh lại bằng kênh độc lập như gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp trong trường hợp biết thông tin của người đứng tên ở tài khoản mạng xã hội.

Ngoài ra, khi chưa gặp mặt và tạo mối quan hệ thân thiết, người dùng Facebook đặc biệt không dễ dãi chuyển tiền cho đối tượng. Người dùng không chuyển tiền hoặc gửi mã OTP cho người lạ và nên thường xuyên cập nhật thông tin về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng để nhận diện và phòng tránh lừa đảo.