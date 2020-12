Văn Phú - Invest mọi công trình đều bắt đầu bằng công thức xanh

Văn Phú - Invest theo đuổi triết lý "chuyên tâm tạo giá trị sống" (Ảnh minh hoa: Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông)

Trong suốt hành trình gần 2 thập kỷ qua, với vai trò là nhà phát triển bất động sản, Văn Phú – Invest luôn đi theo triết lý "Chuyên tâm tạo giá trị sống", với tầm nhìn dài hạn, thực hiện những công trình đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Giữa giai đoạn thị trường bất động sản nhiều biến động, lao dốc và diễn ra cuộc thanh lọc năm 2006, sự thành công lớn của dự án đầu tay - Khu đô thị mới Văn Phú quận Hà Đông - đã ghi dấu cái tên Văn Phú- Invest trên thị trường bất động sản. Dự án góp phần thay đổi diện mạo cửa ngõ phía Tây của thành phố, đưa vùng đất hoang sơ còn xa lạ với ánh đèn đô thị trở thành một thành phố thu nhỏ trong lòng quận Hà Đông, với quy hoạch đồng bộ giữa các khu nhà ở, công viên cây xanh và các công trình xã hội.

Sau thành công vang dội ấy, Văn Phú – Invest từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản với 23 dự án đã và đang triển khai ở nhiều phân khúc khác nhau. Văn Phú - Invest chia sản phẩm của mình thành ba dòng gồm bất động sản hạng sang gắn với thương hiệu Grandeur Palace, tầm trung với The Terra và tiêu chuẩn với Vlasta.

The Terra - Hào Nam là một sản phẩm tiêu biểu cho dòng bất động sản tầm trung The Terra. Dự án được định vị là một hình mẫu sang trọng, hiện đại và thân thiện. Nằm giữa khu vực trung tâm quận Đống Đa (Hà Nội) sầm uất, dự án hiện thực hóa giấc mơ "bình yên phố", với mỗi căn hộ đều được tính toán và thiết kế hài hòa, có tầm nhìn rộng thoáng, lấy được toàn bộ ánh sáng tự nhiên.

Grandeur Palace - Giảng Võ lại là dòng sản phẩm giới hạn thuộc phân khúc hạng sang, nằm giữa vị trí vàng của Thủ đô trên con phố Giảng Võ. Tất cả giao thông nội bộ dự án được thiết kế ở dưới lòng đất đi tới từng căn biệt thự, để ưu tiên toàn bộ không gian thoáng, cây xanh trên mặt đất cho khu vui chơi và đi bộ của cư dân, giảm thiểu tối đa tiếng ồn và ô nhiễm giữa phố thị.

Nhưng dù nằm ở phân khúc nào, các dự án đều có một mẫu số chung là phát triển theo chiến lược xanh và bền vững, lấy con người và môi trường làm nhân tố trung tâm.

Xanh: Nhìn từ sự thông thái bản địa

Người Việt từ ngàn xưa chuộng sống xanh, sống hài hoà với thiên nhiên, như ký ức của mỗi người về ngôi nhà xưa luôn tràn ngập cảm giác ấm áp, sự thanh bình. Đó là những bóng cây rợp mát, luỹ tre làng, hàng cau liên phòng hay giàn trầu không quấn quýt. Những ngôi nhà vùng đồng bằng Bắc Bộ gắn liền với hình ảnh nhà 3 gian, mái hiên thật rộng để chắn nắng, mái nhà lại vươn cao để thoáng khí, thông gió hiệu quả. Còn với khí hậu oi nóng của miền Trung, hình ảnh đặc trưng là những ngôi nhà vườn xứ Huế.

Nương theo và tôn trọng tự nhiên chính là cách tốt nhất để xây dựng nên những sản phẩm mang tính bền vững. Bằng những nhận thức mới, tinh thần hội nhập và hài hoà các yếu tố căn cốt của triết lý phương Đông trong kiến trúc hiện đại, với mỗi mảnh đất có không gian, địa thế khác nhau, Văn Phú – Invest đều dành nhiều tâm huyết nghiên cứu kỹ khâu quy hoạch, thiết kế sao cho đồng điệu với môi trường tự nhiên. Từ đó, đưa ra giải pháp khác nhau cho từng dự án để các căn nhà luôn thông thoáng, đón nắng và gió. Chẳng hạn, cửa chính không thể nhìn thẳng vào phòng ngủ, bếp phải gần không gian thoáng để thoát mùi nhưng không thể chắn hết ánh sáng, phải chia làm sao để phòng khách và phòng ngủ đều có ánh sáng tự nhiên.

Dự án The Van Phu - Victoria tại Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông

Điển hình như dự án The Van Phu – Victoria, tòa nhà nằm trong Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông với ba tòa tháp hình elip xoay nghiêng, giúp tất cả các căn hộ trong dự án đều có thể đón sáng nhưng không bị nắng chiếu thẳng vào căn hộ, các nhà không nhìn trực diện vào nhau, mát mẻ vào mùa hạ và cản gió mùa đông.

Sau này, Văn Phú - Invets cũng vận dụng những yếu tố này trong các thiết kế của The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam… Không gian sinh hoạt được bố trí hài hòa, phù hợp với đặc tính khu vực, giúp khách hàng không cần sửa chữa hay cơ nới trong suốt thời gian sử dụng. Ngoài ra, các dự án đều được đầu tư tạo dựng môi trường sống, phát triển tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ cư dân cùng sinh hoạt bởi người Việt vốn xem trọng văn hoá cộng đồng.

Xanh: Tăng trưởng bền vững trước những biến động của thời cuộc

Nhận định về tương lai phát triển công trình xanh sau một năm nhiều thách thức của toàn cầu, bà Trần Thị Thu Phương - Tổng thư ký Hội Mô phỏng hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam (IBPSA-Vietnam) nhận định: "Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đã có sự tăng vọt về mức độ lo lắng của người tiêu dùng với nền kinh tế (31%, tăng 10% so với quý I/2020), và đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ quý II/2014.

Qua đây, phần nào thấy được gánh nặng tài chính đang đặt lên vai người tiêu dùng, buộc họ phải thắt chặt chi tiêu. Vào quý II/2020, với mức độ 72%, Việt Nam là quốc gia vượt lên vị trí đứng đầu với việc có nhiều người tiêu dùng tiết kiệm nhất thế giới, theo sau Hồng Kông (68%) và Singapore (65%). Đặt vị trí vào người mua nhà hiện nay, tiêu chí hàng đầu được đưa ra đó chính là vấn đề bảo về sức khỏe và tiết kiệm chi phí vận hành, duy trì. Vì vậy, những công trình đáp ứng được tiêu chuẩn về tiện nghi ánh sáng, nhiệt, chất lượng không khí,… và vận hành hiệu quả sẽ được chú ý đến.

Luôn đặt giá trị, lợi ích của khách hàng lên làm yếu tố cốt lõi, công thức xanh mà Văn Phú -Invest đặc biệt quan tâm nghiên cứu khi phát triển sản phẩm là câu chuyện ứng dụng các công nghệ, vật liệu xây dựng mới để tiết kiệm năng lượng cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Văn Phú - Invest được giới chuyên môn đánh giá cao với các dự án đô thị thông minh có tiến độ thi công nhanh nhờ áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến. Năm 2018, Văn Phú - Invest đưa công nghệ xử lý chất thải rắn lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam vào thử nghiệm ở dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, đáp ứng tốt các yêu cầu về môi trường theo tiêu chuẩn EU6 trong khi Việt Nam đang áp dụng tiêu chuẩn EU4. Công nghệ này mở ra một bước đột phá về xử lý chất thải rắn ở thủ đô.

Cầu kính dạo bộ trên tầng 33 dự án The Terra - An Hưng

Mới đây, dự án The Tera - An Hưng, đạt chứng chỉ EDGE ở khâu thiết kế, khi đi vào vận hành sẽ tiết kiệm ít nhất là 20% năng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng. Vỏ công trình được tính toán chi tiết về các lớp vật liệu giảm nhiệt cho tường, vật liệu không phát thải và sử dụng kính low-e cho cửa sổ. Ngoài ra, giải pháp cơ điện cũng được cân nhắc sử dụng đồng bộ như lắp đặt các thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng tối đa cho công trình.

Không chỉ xây dựng những công trình, mà quan trọng hơn là kiến tạo môi trường sống và để lại những di sản đô thị, giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai, với sứ mệnh ấy, Văn Phú – Invest dành trọn sự chuyên tâm để đi theo con đường phát triển bất động sản xanh và bền vững.