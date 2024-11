Đường vành đai 3 Bình Dương: Tăng gấp đôi chi phí hỗ trợ tạm cư cho hộ dân bị giải tỏa trắng

Chờ tái định cư đường vành đai 3 qua Bình Dương

Trên địa bàn TP.Thuận An, dự án đường vành đai 3 đi qua 4 phường, gồm: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Thạnh và An Sơn. Trong đó, đoạn đi qua phường An Thạnh ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Hiện, còn một số hộ chưa bàn giao xong mặt bằng.

Đường An Thạnh 23 (phường An Thạnh, TP.Thuận An) là nơi có nhiều hộ dân nằm trong diện giải tỏa trắng để bàn giao mặt bằng thi công đường vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đường An Thạnh 23 (phường An Thạnh, TP.Thuận An) là nơi có nhiều hộ dân sinh sống ổn định lâu năm. Đây cũng là nơi có nhiều hộ dân nằm trong diện giải tỏa trắng để bàn giao mặt bằng thi công đường vành đai 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Dung kể, gia đình bà sống ở đây đã 36 năm. Nhà bà thuộc diện giải tỏa trắng với 144,2 m2 đất thu hồi, hiện đang chờ nhận tái định cư.

Gia đình bà Dung ủng hộ chủ trương làm đường để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Điều mà bà Dung băn khoăn là giá đền bù, nhất là chính sách hỗ trợ tạm cư, và di dời trong thời gian chờ nhận xuất tái định cư.

Phần đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Dung (phường An Thạnh, TP.Thuận An) sẽ bàn giao toàn bộ để thi công đường vành đai 3 qua Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tương tự, ông Cao Lê Đăng Khôi bị giải tỏa trắng 58,6 m2. Ông cũng mong muốn có chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ.

Mỗi lần di chuyển chỗ ở là mỗi lần cực khổ, nhưng khu tái định cư chưa hoàn thành, ông Khôi mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để người dân sớm an cư lạc nghiệp, vì nếu thi công mà kéo dài rất khổ cho người dân.

Thêm nữa, do đất đai ông bà để lại ít, hoàn cảnh gia đình khó khăn. "Điều tôi lo lắng là nếu xuất tái định cư có giá quá cao, gia đình sẽ không mua nổi", ông Khôi nói.

Ngụ cùng phường An Thạnh, bà Trần Thị Thu Trang có 1.502m2 bị thu hồi. Phần đất của gia đình bà đang kinh doanh dịch vụ khách sạn, với 1 nhà ở và 20 phòng nghỉ.

Theo bà Trang, người dân đồng thuận chủ trương giao đất sớm để đơn vị thi công có mặt bằng. Nhưng bà Trang vẫn chưa tìm được chỗ tạm cư mới.

Vẫn còn nhiều hộ dân ở phường An Thạnh (TP.Thuận An) chưa bàn giao xong mặt bằng cho dự án vành đai 3 do chưa nhận được xuất tái định cư. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc chuyển sang nhà trọ là không khả thi vì bà cần chỗ rộng rãi để cất chứa rất nhiều đồ dùng của gia đình. Trong khi chi phí hỗ trợ tạm cư của Bình Dương chỉ 5 triệu đồng/tháng khá thấp.

Bà Trang muốn tiếp tục kinh doanh nghề cũ, cũng ngay tại địa phương. "Chúng tôi cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ thất thu ngành nghề kinh doanh trong thời gian tạm ngưng do thi công", bà Trang chia sẻ.

Tăng chi phí hỗ trợ tạm cư để sớm giao mặt bằng thi công đường vành đai 3 qua Bình Dương

Ông Tăng Hoàng Nguyên Thạnh – Phó chủ tịch UBND phường An Thạnh (TP.Thuận An) cho biết, đường vành đai 3 qua Bình Dương là dự án trọng điểm quốc gia. Tiến độ hoàn thành thi công phải tính bằng ngày chứ không còn bằng tháng nữa.

Hiện đơn vị thi công đang rất cần mặt bằng, nhất là ở khu vực đường An Thạnh 23 và khu nghĩa trang (bên cạnh chùa Sắc Tứ Thiên Tôn, ở cùng phường).

Khu nghĩa trang (bên cạnh chùa Sắc Tứ Thiên Tôn, ở phường An Thạnh) đã ban đã bốc mộ xong, đang san lấp để lấy mặt bằng thi công đường vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

Khu vực nghĩa trang hiện đã bốc mộ xong. Đơn vị thi công đang mở đường vào để thi công mố cầu (cầu vượt băng qua đường Cách Mạng Tháng Tám, trục đường lớn của TP.Thuận An).

"Địa phương đang vận động các hộ dân ủng hộ chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng. Phường An Thạnh sẵn sàng hỗ trợ bà con tìm chỗ ở tạm cư, và sớm chi trả bồi thường theo chính sách nhà nước", ông Thạnh nói.

Ông Nguyễn Thành Úy – Phó chủ tịch UBND TP.Thuận An, kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu tái định cư An Thạnh cho biết, do nhiều yếu tố, thành phố chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Ông Nguyễn Thành Úy – Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An tiếp xúc, vận động các hộ dân phường An Thạnh sớm mặt bằng để thi công đường vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

TP.Thuận An đang nỗ lực thực hiện cam kết với tỉnh, sẽ hoàn thành khu tái định cư giữa năm 2025 để các hộ dân nhận khu xuất tái định cư.

Sau khi xây dựng xong hạ tầng khu tái định cư, thành phố sẽ xây dựng bảng giá. Trong trường hợp tiền đền bù thấp hơn giá khu đất tái định cư, người dân được nợ lại, và trả dần theo tinh thần của Luật đất đai mới. Người dân sẽ được nhận lại suất đầu tư nếu không có nhu cầu nhận khu đất tái định cư.

Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu tạm cư, tỉnh Bình Dương đã có chủ trương giải quyết cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng, phải di dời chỗ ở với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/tháng. "Thực tế cho thấy, mức hỗ trợ 5 triệu đồng là rất khó để kiếm được chỗ tạm cư ổn định", ông Úy chia sẻ.

Đơn vị thi công đang tranh thủ từng m2 đất để đẩy nhanh tiến độ đường vành đai 3 qua Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, thay vì thuê nhà trọ, TP.Thuận An mong muốn bà con có chỗ ở tươm tất hơn. Vì thế, Thuận An đã kiến nghị tăng chi phí hỗ trợ lên 10 triệu đồng/hộ/tháng.

"Kiến nghị này đã được UBND tỉnh Bình Dương đồng ý chủ trương. Khi được UBND tỉnh ủy quyền, Thuận An sẽ thực hiện chi hỗ trợ tạm cư để bà con di dời", ông Tâm nói.

Ngoài ra, thành phố cũng có chính sách hỗ trợ về nhân công và phương tiện để giúp bà con di dời 2 lần, từ chỗ ở hiện tại đến nơi tạm cư, và từ nơi tạm cư đến khu tái định cư.

Các hộ dân có thể nhờ địa phương hỗ trợ hoặc chủ động tìm kiếm nơi tạm cư mới. Tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí tạm cư này để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.