Đường Vành đai 3 qua Bình Dương: Hỗ trợ người dân tiền thuê nhà trọ để sớm bàn giao mặt thi công

Đây là giải pháp mà ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương về các dự án trọng điểm, chiều ngày 22/8.

TP.Thuận An nỗ lực bàn giao mặt bằng thi công đường Vành đai 3 qua Bình Dương

Đường Vành đai 3 qua địa bàn TP.Thuận An có hiều dài 7,64km, đi qua 4 xã, phường; tổng diện tích đất của dự án 73,11ha.

UBND TP.Thuận An cho biết, lũy kế tổng số phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đến nay hơn 4.068,39 tỷ đồng. Thành phố đã chi hơn 3.772 tỷ đồng; đạt 92,7% tổng số tiền phê duyệt.

Một hộ dân ở phường An Thạnh (TP.Thuận An) đồng tình giao mặt bằng để thi công đường Vành đai 3 qua Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Còn lại hơn 295,8 tỷ đồng thuộc trường hợp các chủ cá nhân, tổ chức chưa nhận tiền bồi thường do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tính đến nay, TP. Thuận An đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu dự án với tổng diện tích đất là 31,42 ha/49,56ha.

Toàn tuyến đang tập trung giải quyết vướng mặt bằng thi công gói thầu xây lắp 3 đoạn qua phường An Thạnh. "Do đoạn này có nhiều trường hợp cần bố trí tái định cư", ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP.Thuận An giải thích.

Cũng theo ông Tâm, trong số 785 hộ dân ảnh hưởng, có 177 trường hợp đủ điều kiện tái định cư. Trong đó, Hội đồng BTGPMB đã họp xét 85/177 trường hợp, còn lại 92 trường hợp.

Công nhân đang thi công gói thầu xây lắp 3 đường Vành đai 3 đoạn qua TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một trong những giải pháp của TP.Thuận An là hỗ trợ tiền (ngân sách) cho người dân thuê nhà trọ, ổn định chỗ ở tạm thời để bàn giao mặt bằng.

Giải pháp này được thực hiện do công tác tái định cư không theo kịp dự án. Trong đó, khu tái định cư An Thạnh dự kiến hoàn thành giữa tháng 6/2025.

"Nghĩa là thành phố vẫn đang nợ người dân phần tái định cư. Chính quyền địa phương nỗ lực giao mặt bằng trước rồi tái định cư sau", ông Tâm nói.

Ưu tiên hỗ trợ tốt nhất cho người dân chịu ảnh hưởng bởi đường Vành đai 3 qua Bình Dương

UBND TP.Thuận An sẽ tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong tháng 9.

Đồng thời, TP.Thuận An tiếp tục vận động người dân nhận tiền bồi thường với các trường hợp đã phê duyệt nhưng chưa chịu nhận tiền. "Nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu tái định cư An Thạnh để có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng", ông Tâm chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy (thứ 2, phải sang) kiểm tra tiến độ thi công đường Vành đai qua Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, đường Vành đai 3 đoạn qua TP.Thủ Dầu Một có chiều dài 1.8km. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 12,34ha.

Đến nay, TP.Thủ Dầu Một đã chi trả cho 172 cá nhân, tổ chức, với số tiền hơn 720,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 86,95 %). Còn lại 37 cá nhân, tổ chức chưa nhận, với số tiền hơn 108,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,05%).

TP.Thủ Dầu Một có 176 cá nhân, tổ chức bàn giao mặt bằng (đạt tỷ lệ 91,5%). Còn lại của 33 cá nhân, tổ chức chưa bàn giao mặt bằng (chiếm tỷ lệ 8,5%).

TP.Dĩ An đã chi trả bồi thương cho 453 trường hợp, số tiền hơn 2.582,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 88%. Còn 75 trường hợp chưa chi sẽ cố gắng chi trả dứt điểm trong tháng 8.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cảm ơn các hộ dân đã đồng tình ủng hộ chủ trương, nhường đất để thi công đường Vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết đường Vành đai 3 là dự án trọng điểm quốc gia và cả của tỉnh.



Các địa phương, sở ngành cần ưu tiên chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người dân, từ chính sách đền bù cho đến chính sách tái định cư.

"Người dân Bình Dương đã đồng tình ủng hộ rất cao đối với dự án thì cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ cho người dân, đẩy nhanh tiến độ dự án", Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.