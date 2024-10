Năm 2018, ở tuổi lên 6, công chúa Jenna Norodom gia nhập làng giải trí Campuchia với vai trò ca sĩ. Cô sở hữu chất giọng trong trẻo, diễn xuất tự nhiên trước ống kính. Cùng xuất thân danh giá, Jenna nhanh chóng trở thành ngôi sao tại Campuchia. Các video cover những ca khúc nổi tiếng của tiểu công chúa thu hút hàng triệu lượt người xem như: "I will always love you"; "Last Christmas"; "Can’t take my eyes of you"; "At my worst"... (Ảnh: FBNV)