Vết trượt dài của một nữ sinh trường y

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Phương Kiều Diễm (sinh năm 1994, tại Lâm Đồng) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Diễm là con thứ 2 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Diễm biết rõ hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ đã quyết tâm học hành thật tốt để sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn, vì vậy, Diễm luôn đạt kết quả học tập tốt suốt nhiều năm liền.

Từ một học sinh giỏi, Diễm trượt dài rồi trả giá đắt.

Năm 18 tuổi, Diễm thi đậu vào Trường Đại học Y Dược TP.HCM với ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, khi bước vào giảng đường đại học, Diễm đánh mất chính mình và bi kịch của cô gái trẻ bắt đầu từ đây.

Năm nhất đại học, Diễm phải lòng một chàng trai. Từ ngày có người yêu, Diễm bỏ bê việc học, không lâu sau thì Diễm có bầu. Khi biết Diễm có bầu thì chàng trai này “quất ngựa truy phong”, bỏ mặc cô gái trẻ để đi tìm niềm vui mới. Tạm gác công việc học tập, Diễm về quê sinh con.

Thời gian về quê sinh con là quãng thời gian để Diễm nhìn nhận lại mọi việc và quyết định trở lại giảng đường tìm lại giấc mơ. Khi con gần được tuổi thì Diễm phải gửi con cho bà ngoại để lên TP.HCM tiếp tục việc học còn dang dở.

Suốt những năm tháng sau đó, Diễm vừa đi học vừa đi làm thêm đủ mọi công việc để có thể trang trải cuộc sống cho bản thân và lo cho con nhỏ. Tranh thủ những lúc được nghỉ học thì Diễm về quê thăm con. Bước vào năm cuối đại học, trước áp lực về tài chính, Diễm làm liều đi giao “hàng trắng” thì bị công an bắt giữ.

Khoảng 14h30 ngày 17/4/2019, Công an quận Gò Vấp bắt quả tang Diễm đang cất giữ ma túy trong cốp xe do Diễm điều khiển để đi bán cho người khác. Vật chứng thu giữ là 3 gói ma túy thể rắn có khối lượng 55 gram. Khám xét nơi ở của Diễm, công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác có tổng khối lượng 328 gram. Vì vậy, Diễm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng là 383 gram.

Khi bị bắt, Diễm khai mua bán ma túy của một số đối tượng không rõ lai lịch và bán lại cho người thanh niên tên Lộc. Do Diễm không khai rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh, truy bắt để xử lý.

Với vóc dáng nhỏ bé, Diễm được dẫn giải tới tòa, ngồi lọt thỏm trước bục khai báo, lâu lâu Diễm lại quay đầu nhìn ra phía cửa xem có người thân nào tới tham gia phiên tòa hay không. Những người tham gia phiên tòa, ai cũng tỏ ra tiếc nuối cho Diễm vì trước khi “nhúng chàm” thì Diễm là sinh viên của trường đại học danh tiếng tại TP.HCM.

Tại tòa, Diễm khai do cần tiền nuôi con, chi phí sinh hoạt nên bị cáo trót dại, lần đầu tiên bị cáo làm liều thì đã bị phát hiện, chưa gây ra hậu quả nên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời và có thể có điều kiện chăm sóc con nhỏ.

Luật sư bào chữa cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước tình cảnh bị cáo gặp phải. Nữ luật sư cho rằng từ sai lầm tuổi trẻ mà Diễm có thể ở tù suốt quãng đời còn lại. Luật sư đề nghị HĐXX sơ thẩm cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, như: Phạm tội chưa thu lợi bất chính, có con nhỏ, có nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong phần tuyên án, HĐXX đồng tình với những ý kiến này nên đã tuyên với mức án nêu trên.

HĐXX nhận định do số ma túy của Diễm đã được thu giữ kịp thời, chưa phát tán ra ngoài xã hội. Ngoài ra, bị cáo có nhiều tình tiết được giảm nhẹ như nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là mẹ đơn thân phải đi học và nuôi con nhỏ nên HĐXX tuyên bị cáo 20 năm tù thay vì án chung thân mà đại diện Viện KSND đã đề nghị trước đó.

"Đáng lẽ ra, bị cáo cần đứng trên giảng đường, học tập nghiêm túc rồi kiếm tiền hợp pháp, chứ không phải ra chốn công đường. Chúng tôi thật sự tiếc trường hợp bị cáo, lại càng thương số phận đứa bé", một thành viên HĐXX nói sau khi phiên tòa kết thúc.