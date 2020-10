Thông tin mới nhất vụ cầm rìu, dao chém vợ chồng thông gia, rồi đổ xăng lên người tự thiêu

Ngày 31/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo Viện này đã phân công Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc chém người rồi tự thiêu, dẫn đến tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu xác định, ông Nguyễn Trong chết do bỏng nặng, toàn thân cháy sém, bong tróc da, lồng khí quản có nhiều ám khói màu đen.

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu giữ 1 cái rìu (dài khoảng 40cm, cán bằng gỗ, đầu rìu bằng sắt), 2 con dao bầu (dài khoảng 30cm, cán bằng nhựa, lưỡi dao bằng sắt) và một số đồ vật khác.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: H.A.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn lâu ngày giữa hai bên gia đình, khoảng 5h45 ngày 29/10, sau khi từ TP.HCM về thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), ông Nguyễn Trong (SN 1959, quê thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, hiện đang sinh sống tại TP.HCM) mang theo hung khí gồm: Rìu và dao đã chuẩn bị trước, đến nhà ông T. T. B (SN 1967, ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc) là thông gia với ông Trong, để giải quyết mâu thuẫn.

Tại nhà ông B, ông Trong dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu của ông B, sau đó tiếp tục dùng rìu và dao đâm, chém nhiều nhát vào người vợ ông B là bà B.T.X.A.

Sau khi gây án, ông Trong rời khỏi hiện trường khoảng 20m rồi lấy xăng (mang theo, đựng trong chai nhựa) đổ lên người mình, tự đốt.

Sau đó, người nhà ông B và người dân phát hiện nên báo cáo Công an xã Nhơn Lộc và đưa ông B, bà A và ông Trong đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Đến 11h30 ngày 29/10, ông Trong tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định do bỏng nặng.

Ông B và bà A bị thương tích nặng và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an thị xã An Nhơn tiếp tục xác minh, làm rõ.