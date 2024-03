Vị nhạc sĩ từng trải qua nhiều cuộc tình nổi tiếng, hiện sống hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi

Nhạc sĩ Đức Huy từng làm phục vụ nhà hàng, biểu diễn trên du thuyền

Nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1947 tại Nam Định, quê gốc ở Sơn Tây (Hà Nội). Sau đó, ông cùng gia đình di cư vào Nam, sống ở nhiều thành phố khác nhau. Tài năng âm nhạc của ông được người anh họ Nguyễn Tuấn Khanh (tức nhạc sĩ Nguyễn Vũ) phát hiện và đào tạo khi mới 15 tuổi. Khi đó, gia đình ông vẫn còn cư trú tại Đà Lạt. Năm 1963, ngay khi còn đang học Trung học, ông đã được một ban nhạc trẻ mang tên Les Vampires mời tham gia với vai trò nhạc công.

Nhạc sĩ Đức Huy sáng tác nhiều tình khúc bất hủ. (Ảnh: TL)

Năm 1975, ông tới Mỹ định cư, công việc đầu tiên là phục vụ trong một nhà hàng Việt Nam. Sau một thời gian, qua giới thiệu của một người Hàn Quốc, ông gia nhập giới chơi nhạc tại San Francisco, vừa hát vừa đàn cho một ban nhạc ở khu phố Tàu. Ông cũng theo học thêm một thời gian về nhạc căn bản và hòa âm tại trường San Francisco City College.

Những năm đầu thập niên 80, ông hát trên các du thuyền, tận hưởng cuộc sống lênh đênh trên biển, đi khắp Tahiti, Caribe, Jamaica, México trong 4-5 năm.

Thời gian này, ông gặp một nữ ca sĩ nghiệp dư có nghệ danh Thảo My. Năm 1989, ông cùng Thảo My kết hôn và định cư tại California. Để mưu sinh, ông học nghề nhiếp ảnh nhưng bỏ dở chỉ sau một năm. Trở lại nghề biểu diễn cùng với vợ mình, ông sáng tác nhiều tình khúc bất hủ: Và tôi cũng yêu em, Đừng xa em đêm nay, Một tình yêu, Người tình trăm năm... đưa tên tuổi cả hai trở nên nổi tiếng cả ở Việt Nam và hải ngoại.

Từ năm 2004 đến nay, Đức Huy về nước định cư. Ông xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, làm giám khảo các gameshow trên truyền hình là Bước nhảy hoàn vũ và Gương mặt thân quen, bên cạnh đó nhạc sĩ cũng tổ chức nhiều show và minishow cá nhân lớn nhỏ.

Những bóng hồng đi qua cuộc đời nhạc sĩ Đức Huy

Nhạc sĩ Đức Huy ly hôn người vợ đầu sau 13 năm chung sống, sau khi đã có 3 con. Tâm sự về lý do tan vỡ, ông cho biết: "Trong những chuyến đi, tôi gặp, yêu và cưới Thảo My. Hai vợ chồng mở phòng thu được 10 năm thì kỹ thuật vi tính phát triển, việc làm ăn trở nên khó khăn. Tình hình ban nhạc ở Mỹ cũng rất ảm đạm, chỉ có trung tâm lớn mới sống sót, mình bé nhỏ càng trở nên oặt ẹo. Chúng tôi quay sang mở nhà hàng, trong đó tôi đóng đủ vai trò, từ nấu bếp, dọn dẹp, bưng bê đến trình diễn văn nghệ. Một cuộc chia tay thường bắt đầu từ tình hoặc tiền. Cuộc chia tay của chúng tôi rơi vào lý do thứ 2".

Chia tay vợ, nhạc sĩ Đức Huy về Việt Nam sinh sống, ông đã có một cuộc tình ngắn ngủi với ca sĩ Mai Khôi trong vòng 5 tháng. Khi đó, ông thường đàn hát cho Mai Khôi: "Chúng tôi yêu nhau, anh ấy chăm sóc tôi mỗi lần gặp gỡ, anh thường đàn hát, đáng yêu vô cùng. Anh khuyên tôi bớt đi hát và tập trung vào tập nhạc, tôi nghe lời vì thấy anh nói đúng".

Mai Khôi cũng từng chia sẻ, trước cô, Đức Huy cũng từng có mối tình với nữ ca sĩ Ngọc Lan. "Anh ấy nói anh yêu tôi vì tôi có nhiều nét giống ca sĩ này" - Mai Khôi tâm sự.

Gia đình của nhạc sĩ Đức Huy. (Ảnh: FBNV)

Sau những bóng hồng nổi tiếng, nhạc sĩ Đức Huy tiến tới cuộc hôn nhân với vợ sinh năm 1991. Cả hai chào đón con trai đầu vào năm 2013. Cuộc sống của họ luôn đong đầy hạnh phúc, đặc biệt với sự xuất hiện của con gái vào năm 2017. Thỉnh thoảng, vợ cũng xuất hiện cùng nhạc sĩ Đức Huy trong các sự kiện, hay chăm lo cho ông trong hậu trường khi tham gia các chương trình.

Nói về cuộc hôn nhân này, nhạc sĩ Đức Huy Tâm sự: "Chuyện tình cảm của chúng tôi là điều hoàn toàn tự nhiên. Khi đó tôi nghĩ có điên mới lập gia đình lại. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện dài. Hiện chỉ có thể nói tôi đang rất hạnh phúc".

Nói thêm về bạn đời, nhạc sĩ Đức Huy khẳng định vợ chưa bao giờ ghen dù ông hoạt động trong môi trường nghệ thuật, tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp. "Khi cô ấy hiểu biết thì sẽ dẫn đến sự tin cậy. Vì vậy, bản thân tôi cũng không muốn làm điều gì để phá vỡ sự tin tưởng mà mình đã xây dựng bao nhiêu năm qua".

Là nhạc sĩ của những bản tình ca bất hủ, Đức Huy khẳng định: "Không có tình yêu thì làm sao sống được, với tôi, chất liệu để viết những ca khúc yêu đương vẫn còn nguyên vẹn dồi dào như thuở ban đầu. Bởi vậy, tôi đã viết ca khúc mới Yêu lần đầu vẫn nồng nàn lắm: Nếu em lại, anh có đến ôm em trong tay/ Sưởi ấm đêm dài, xin thời gian nhường lại đêm nay... Yêu anh thức giấc nhớ anh/ Yêu anh đêm nằm mơ thấy anh... Với tôi, khi bắt đầu một tình yêu mới sẽ luôn luôn như yêu lần đầu tiên".