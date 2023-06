Siêu thị điện máy Chợ Lớn tại số 523 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Ảnh: Q.P

Sáng 20/6, Công an TP.Thủ Đức cho biết, hiện trên địa bàn TP.Thủ Đức có 53 cơ sở (trong đó có 1 cơ sở bị tạm đình chỉ; 47 cơ sở bị đình chỉ hoạt động; 5 cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC đã có văn bản yêu cầu ngừng hoạt động tính đến 10/5).

Trong số các cơ sở bị đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình, có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke như: Hộ kinh doanh Karaoke Bo Bo (đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi), Công trình Karaoke (Công ty TNHH Karaoke Hoàng Quân, số 237, đường 154, phường Tân Phú); hộ kinh doanh karaoke 68 (số 85 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú); hộ kinh doanh karaoke 550 (số 3 đường 546, Phước Long A); hộ kinh doanh karaoke 342 (số 1A đường 546 Phước Long A)…

Kho hàng (Công ty CP kho vận Miền Nam tại Km9, Xa Lộ Hà Nội) cũng nằm trong danh sách bị đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình. Ảnh: Q.P

Theo Công an TP.Thủ Đức, tại phường Trường Thọ có nhiều cơ sở là nhà xưởng, kho hàng bị buộc đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình như: Kho hàng (Công ty CP kho vận Miền Nam tại km9, Xa Lộ Hà Nội), Cảng ICD Sotrans thuộc Tổng Công ty CP Đường sông Sài Gòn (số km9, Xa Lộ Hà Nội), Xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ (Chi nhánh Công ty TNHH TM DV May thêu xuất khẩu Thành Tín (số 130/1, đường số 2), Nhà xưởng Công ty TNHH TM-DV May Thêu xuất khẩu Thành Tín tại số 115/8, khu phố 9, đường 11…

Cũng theo danh sách thống kê của Công an TP.Thủ Đức, có nhiều cơ sở là các khu văn phòng, chung cư cao cấp, khu mua sắm cũng vi phạm PCCC và bị đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình. Cụ thể như: Văn phòng làm việc kết hợp trưng bày, sửa chữa, bảo hành (Công ty Ô tô Tân Bình tại Lô D3, đường D1, KCN Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi), khu Văn phòng – Chung cư cao cấp (Petro Việt Nam Landmark – Công ty CP Bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam, số 69 Mai Chí Thọ, phường An Phú); chung cư cao ốc Xanh (block C, A của Công ty CP Đầu tư xây dựng số 8 tại địa chỉ số 144 Nam Hòa, Phường Phước Long A…); siêu thị điện máy Chợ Lớn tại số 523 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông…

Trong khi đó, tại phường Thảo Điền có nhiều công trình nhà căn hộ cho thuê bị đình chỉ toàn bộ công trình như tại địa chỉ 9/3 đường 66, 9/4-9/6 đường 66, số 9/7 đường 66, số 5 hẻm 9 đường 66; 188A22-A23 đường Nguyễn Văn Hưởng, 188BG7 đường Nguyễn Văn Hưởng…

Công an TP.Thủ Đức cũng cho biết thêm, 5 công trình bị ban hành văn bản yêu cầu ngừng hoạt động gồm: Nhà xưởng sản xuất chai nhựa của Công ty TNHH SX TM Minh Long (số 32A/187B đường số 2, phường Trường Thọ); cụm kho và xưởng cho thuê của Công ty CP Trang trí nội thất Đồng Tâm (số 193A Long phường, phường Long Phước); nhà kho – chi nhánh Công ty TNHH Ánh Bình Minh (số 4988 Quốc lộ A1, phường Bình Chiểu); tòa nhà văn phòng số 677 Lê Văn Việt; tòa nhà văn phòng tại số 133-135 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi.

Một đơn vị tạm đình chỉ là cụm công trình kho – nhà xưởng của Công ty CP Viettronics Thủ Đức, 30 Đỗ Xuân hợp, Phước Long A).