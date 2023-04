Chi nhánh Công ty TNHH TM Vạn An tại lô 11, đường 5A, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Ảnh: Q.P

Ngày 14/4, UBND quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa công khai danh sách các doanh nghiệp, cơ sở, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động theo quy định.

Các cơ sở vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy bị tạm đình chỉ hoạt động gồm: địa điểm kinh doanh – Chi nhánh Công ty TNHH TM Vạn An (trụ sở TP. Hà Nội) tại lô 11, đường 5A, khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo A, chủ đầu tư Công ty TNHH TM Vạn An), Chi nhánh Công ty TNHH SXTM Tân Thuận Thành, địa chỉ tại lô 29 – 31, đường Trung Tâm (phường Tân Tạo A), Công ty TNHH Gain Việt Nam tại số 688/1, Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A), Công ty TNHH Sản xuất thương mại XNK Đạt Thuận, địa chỉ 131/16 đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A).

Ngoài ra, còn có chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại số 136 An Dương Vương (phường An Lạc A) bị xử phạt hành chính và tạm đình chỉ vì chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa công trình vào hoạt động.