Vì sao Bắc Giang tạo đà tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước trong năm vừa rồi?

Chiều 6/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2023. Tại hội nghị, ông Lê Tuấn Phú – Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang thông tin, kinh tế của tỉnh Bắc Giang tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang ước đạt 13,45% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước) đứng đầu cả nước.

Theo ông Phú, sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, tăng 18,5% - là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, đóng góp trên 85% tăng trưởng chung của tỉnh Bắc Giang. Đáng chú ý, cơ cấu ngành công nghiệp dịch chuyển đúng định hướng với vai trò dẫn dắt đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 98,5% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

"Bắc Giang là địa phương có tiềm năng, lợi thế rất lớn về vị trí địa lý, lao động, đất đai, đồng thời nắm bắt được các cơ hội về thu hút nguồn vốn đầu tư" - ông Dương Ngọc Chiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang thông tin và cho biết ngoài xúc tiến đầu tư với các đối tác nước ngoài, Bắc Giang thực hiện tốt xúc tiến đầu tư tại chỗ, để các doanh nghiệp tin tưởng mở rộng đầu tư, kinh doanh, sản xuất.



Tính đến ngày 27/11/2023, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần cùng kỳ, đạt kỷ lục từ trước đến nay. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, có 1.976 doanh nghiệp và 145 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 37,5% so với năm 2022.

Cùng với việc thu hút nguồn vốn đầu tư, Bắc Giang đã chú trọng đầu tư phát triển mạnh hạ tầng về giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng kết nối, liên kết để phát triển. Cùng với đó, hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đặc biệt quan tâm. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được hơn 229ha đất công nghiệp, vượt 15% kế hoạch.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để Bắc Giang liên tục tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ trước và 3 năm trong nhiệm kỳ này đó là phát huy nội lực của con người, đặc biệt là cán bộ.



Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá, Chỉ thị số 26/CT/TU về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của Tỉnh ủy Bắc Giang là cú hích rất mạnh để Bắc Giang phát huy nội lực, khuyến khích người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ảnh: V.G

Tỉnh uỷ Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 26/CT/TU về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chỉ thị này có tác động rất lớn đến toàn hệ thống, giúp phát huy nội lực, khuyến khích người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Đây là cú hích rất là mạnh để cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Làm cho môi trường đầu tư kinh doanh của Bắc Giang hấp dẫn hơn" - ông Mai Sơn nói.

Năm 2024, UBND tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,5%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%; dịch vụ tăng 7,2%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,5%; thuế sản phẩm tăng 8%...

Tai nạn giao thông "tăng đột biến"



Tại hội nghị, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về các vấn đề như: số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông tăng trong những ngày gần đây; tình trạng quá tải lò đốt rác, gia tăng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp; tiến độ lập hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cung cấp thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: V.G

Về tình hình tai nạn giao thông, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong hơn 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tăng đột biến so với các thời điểm khác trong năm.



Chỉ trong vòng 12 ngày (từ 15-27/11), trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết và hàng chục người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, nhiều vụ xảy ra do thiếu quan sát, tự đâm vào phía sau xe tải đang đỗ bên đường hoặc rẽ trái nhưng không bật đèn tín hiệu...

Dù các vụ tai nạn giao thông tăng đột biến trong những ngày gần đây, nhưng theo Đại tá Thân Văn Duy, tính chung cả năm 2023 tỉnh Bắc Giang đã giảm 103 vụ, giảm 75 người chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt là huy động toàn lực lượng xử lý triệt để, kéo giảm tai nạn giao thông trong đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán năm 2024.